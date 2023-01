Berner Fachhochschule (BFH)

Expositions de mémoires : sur la voie du diplôme de bachelor

Quelque 70 étudiant-e-s de la Haute école spécialisée bernoise BFH sont sur le point d’obtenir leur diplôme de bachelor dans les domaines Génie électrique et technologie de l’information, Informatique, Mécanique, Informatique médicale et Ingénierie de gestion. Les travaux de fin d’études, caractérisés par leur grande diversité, seront présentés lors des Techdays du 20 janvier 2023.

Le Techday est une fois encore synonyme d’excitation pour les futur-e-s diplômé-e-s : c’est l’occasion de présenter leur mémoire de bachelor et de prouver ainsi qu’ils et elles sont parfaitement armé-e-s pour intégrer le monde économique et professionnel.Le vendredi 20 janvier 2023, le Techday des domaines Informatique et Informatique médicale se déroulera à La Haute-Route à Bienne, tandis que le Techday du domaine Ingénierie de gestion se tiendra à la rue de la Source, à Bienne également. Le Techday des domaines Génie électrique et technologie de l’information et Mécanique aura lieu, pour sa part, à Berthoud. Les visiteurs et visiteuses obtiendront un aperçu des matières complexes et novatrices couvertes par le département Technique et informatique. Pour leurs travaux de bachelor, les diplômé-e-s ont en effet choisi des thèmes variés et passionnants.

Les Techdays à Bienne et Berthoud constituent une étape importante pour les jeunes diplômé-e-s. Pendant plusieurs semestres, ils et elles ne comptent pas les heures consacrées à l’étude, aux travaux de projet, aux examens et à leur mémoire, avec en point de mire l’obtention du diplôme de bachelor. Grâce aux connaissances, à l’expérience et aux compétences pratiques acquises, nos diplômé-e-s se révèlent des spécialistes recherché-e-s sur le marché du travail.

Book : travaux de fin d’études

Les Books offrent un aperçu détaillé des travaux de fin d’études. Ils témoignent avec force de l’esprit d’innovation, du potentiel créatif et de la motivation de nos diplômé-e-s. La version imprimée regroupe les résumés des travaux de fin d’études. De plus, ces résumés peuvent être consultés ou filtrés selon divers critères de recherche en ligne.

Aperçu des Techdays

Tous les Techdays, Bienne et Berthoud, 20 janvier 2023

Informatique et Informatique médicale, Bienne, 8h20-18h

Ingénierie de gestion, Bienne, 15h30-18h30

Génie électrique et technologie de l’information et Mécanique, Berthoud, 16h-19h

Nuria Hosmann, spécialiste en communication Enseignement, Haute école spécialisée bernoise, Technique et informatique, nuria.hosmann@bfh.ch, +41 31 848 52 54

Haute école spécialisée bernoise Service médias TI ________________________________ Seevorstadt 103b, CH 2502 Biel mediendienst.ti@bfh.ch bfh.ch/ti