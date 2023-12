Regierung und Wirtschaftskammer unterzeichnen Leistungsvereinbarung

Vaduz (ots) - Noch bis am 3. Januar 2024 können Beiträge zum Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein" eingereicht werden. Im Zentrum der Jurierung steht dabei nicht der Inhalt der Publikation, sondern das vorbildlich gestaltete Buch. In wenigen Tagen endet die Anmeldefrist für die Teilnahme am Wettbewerb "Schönste Bücher aus Liechtenstein 2023". Teilnehmen ...

mehr