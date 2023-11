Fürstentum Liechtenstein

TAK präsentiert zweite Klimabilanz

Vaduz (ots)

Kulturminister Manuel Frick empfing am Dienstag, 7. November 2023, eine Delegation des TAK Theater Liechtenstein, angeführt von Werner Bachmann, Präsident des Aufsichtsrates, und Thomas Spieckermann, Intendant und Vorsitzender der Geschäftsleitung, im Regierungsgebäude in Vaduz. Die TAK-Vertreter informierten den Regierungsrat über die zweite Klimabilanz des Theaters. "Ich bin stolz, dass das TAK als Kulturinstitution als eines der ersten Theater in der Schweiz und in Liechtenstein und eines der wenigen im gesamten deutschsprachigen Raum in Sachen Klimaschutz tätig ist und damit eine Vorreiterrolle einnimmt", sagt Regierungsrat Manuel Frick.

Seit 2021 evaluiert das TAK Theater Liechtenstein seinen Treibhausgasausstoss. Mit der neuen Klimabilanz werden dabei zum ersten Mal Vergleichswerte sichtbar. So konnte der Treibhausgasausstoss von 2022 auf 2023 um über sechs Tonnen CO2-Äquivalent bzw. um 10 Prozent reduziert werden. Durch verschiedene gezielt nach der Klimabilanz 2022 eingeführte Massnahmen konnten Reduktionen in den Bereichen Strom, Wärme und Mobilität erzielt werden. Die Kulturinstitution hat sich zum Ziel gesetzt, parallel zum Land bis spätestens 2050 fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energiequellen weitestgehend zu ersetzen und seinen Treibhausgasausstoss zu kompensieren.