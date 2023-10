DAZN

Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Das ultimative Box-MMA-Crossover live am Samstag nur auf DAZN

Das "Battle of the Baddest" am Samstag, 28. Oktober, live aus Riad nur auf DAZN

WBC-Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury und der ehemalige UFC-Megastar Francis Ngannou stehen sich im heiß erwarteten Box-MMA-Crossover-Kampf gegenüber und kämpfen um den Titel des "Baddest Man on the Planet"

Der ehemalige Box-Superstar Mike Tyson, Coach von Francis Ngannou, ist sich sicher: "Wenn er einen Schlag auf Tyson Furys Kiefer landet, wird er ihn ausknocken. Niemand überlebt das"

Uli Hebel und Andreas Kraniotakes führen alle Box- und Kampfsportfans am Samstag ab 19:00 Uhr live nur auf DAZN durch einen denkwürdigen Abend

Fans können den Kampf ab sofort als Pay-Per-View für 14,99EUR einzeln zu jeder ihrer bestehenden DAZN-Mitgliedschaften hinzufügen

Ring frei! Am kommenden Samstag, 28. Oktober, ab 19:00 Uhr, wird live nur auf DAZN der "Baddest Man on the Planet" gesucht. Allen Kampfsport-Fans steht ein legendärer Abend bevor, wenn WBC-Schwergewichtsweltmeister Tyson "The Gypsy King" Fury und der ehemalige UFC-Megastar Francis "The Predator" Ngannou im ultimativen Box-MMA-Crossover aufeinandertreffen, das auch sportlich absolutes Weltklasse-Boxen verspricht.

Uli Hebel und Andreas Kraniotakes werden ab 19:00 Uhr als Kommentatoren auf DAZN durch den Kampfabend führen.

Fury ist sich der Fallhöhe bewusst

Seit November 2015, als Fury mit dem Triumph über Wladimir Klitschko zum Weltmeister im Schwergewicht aufgestiegen ist, ist der 1,90 Meter große selbsternannte "Gipsy King" einer der bekanntesten und spektakulärsten Boxer der Welt. In all seinen 34 Profikämpfen blieb Fury ungeschlagen (Bilanz: 33-1-0), gewann 24-mal per K.o. - darunter auch seine letzten vier Kämpfe, in denen er den WBC-Titel errang und drei Mal erfolgreich verteidigte.

Umso mehr steht für den Gypsy King gegen Ngannou auf dem Spiel, denn beide treten im Boxring unter klassischen Box-Regeln gegeneinander an, und eben nicht im MMA-Oktagon. Fury ist also der Favorit und die Fallhöhe ist ihm durchaus bewusst: "Falls ich gegen einen MMA-Typen verliere, werde ich mein Gesicht nie wieder in der Öffentlichkeit zeigen können. Man wird mich verspotten und die Leute werden mir das für immer ins Gesicht schleudern", so der 35-jährige Brite.

Ngannou will sich einen Traum erfüllen - mit Mike Tyson in seiner Ecke

Ihm gegenüber steht mit Francis Ngannou der erste afrikanische Schwergewichts-Champion der UFC, der auf eine Bilanz von 17-3, bei 12 K.o.-Siegen, zurückblicken kann. Für den 1,80 Meter großen und 127 Kilogramm schweren französisch-kamerunischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer handelt es sich um seinen ersten professionellen Boxkampf, allerdings hat er vor seinem Wechsel zum MMA bereits jahrelang als Boxer trainiert.

"Mein Traum war schon immer, zu boxen und gegen die Besten zu boxen. Das ist meine Chance, diesen Traum wahr zu machen und meinen Status als Baddest Man on the Planet zu zementieren. Alles, was ich Tyson jetzt sagen werde: Er soll im Ring besser tanzen, denn wenn ich ihn erwische, geht er schlafen", tönt Ngannou vor dem Fight.

Vor dem Crossover-Highlight hat er sich Unterstützung von Schwergewichts-Boxlegende Mike Tyson geholt. "Er ist ganz auf den Kampf ausgerichtet, er arbeitet hart. Ich denke, die Leute werden überrascht sein", sagte Tyson über den MMA-Kämpfer, den er für das Spektakel in Saudi-Arabien trainiert: "Ich weiß nicht, ob Fury nervös ist, aber er hätte allen Grund dazu. Wenn er einen Schlag auf Tyson Furys Kiefer landet, wird er ihn ausknocken. Niemand überlebt das."

Ab sofort erhältlich: Highlight-Kampf über DAZN PPV zubuchen

Der Kampf um den Titel "Baddest Man on the Planet" findet nach den offiziellen Regeln des Profiboxens statt: das Event geht über 10 Runden und es gibt drei Kampfrichter, die den Kampf bei Bedarf entscheiden. Zusätzlich profitieren Fans mit DAZN-Abonnement von weiteren Highlight-Inhalten rund um den Kampf, darunter alle Veranstaltungen der Kampfwoche wie die Pressekonferenz, das offizielle Wiegen und vieles mehr.

Fans, die einen der legendärsten Boxabende des Jahres nicht verpassen wollen, können das Event ab sofort über ihr DAZN-Konto hinzubuchen. Der Kampf kann für 14,99EUR über die kürzliche eingeführte Pay-Per-View-Funktion im Bereich "Mein Konto" zur bestehenden DAZN-Mitgliedschaft hinzugefügt werden. Die Kämpfe unterliegen einer Altersbeschränkung (FSK 18). Alle notwendigen Informationen über die Altersbeschränkung können hier gefunden werden: Altersnachweis

