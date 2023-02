Helvetas

Helvetas hilft den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien via ihre Alliance2015-Partner

Zürich (ots)

Helvetas ist aktiv, um den Notleidenden in der Türkei und in Syrien über ihre vor Ort tätigen Alliance2015-Partner zu helfen.

Während die Zahl der Opfer des verheerenden Erdbebens, das die Türkei und Syrien schwer getroffen hat, in die Tausende geht, eilen Hilfs- und Rettungsorganisationen herbei, um zu versuchen, Verschüttete zu retten und Überlebenden zu helfen.

Auch Helvetas, die Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe, ist dank ihrer vor Ort anwesenden Alliance2015-Partner in diese Nothilfe involviert.

Vier NGOs von Alliance2015, einem Zusammenschluss von sieben europäischen NGOs, die bereits in der Türkei und im Nordwesten Syriens tätig sind, starteten sofort mit humanitären Hilfsmassnahmen.

Die Partner von Helvetas sind bereits im Einsatz

People in Need (Tschechische Republik) verteilt bereits Planen und wird in den nächsten Tagen auch Bargeld zur Verfügung stellen, damit die Notleidenden das dringend Notwendige kaufen können. Acted (Frankreich) wird sich auf den Nordwesten Syriens konzentrieren und insbesondere lebensnotwendige Güter verteilen. Concern Worldwide (Irland), die Partner in Gaziantep und Sanliurfa haben, hat schon mit der Verteilung von Decken und Heizungen begonnen. Die Welthungerhilfe (Deutschland), die in der gesamten Region präsent ist, wird ihre humanitäre Hilfe auf Syrien konzentrieren.

Helvetas steht in ständigem Kontakt mit ihren Partnern von Alliance2015 und hat einen Spendenaufruf gestartet, um sie bei ihren Einsätzen zu unterstützen.

Alliance2015 ist ein Netzwerk von sieben europäischen Nichtregierungsorganisationen, die sich für humanitäre Hilfe und Entwicklung einsetzen. Nebst Helvetas gehören folgende Mitglieder dazu: Acted (Frankreich), Ayuda en Acción (Spanien), Cesvi (Italien), Concern Worldwide (Irland), People in Need (Tschechische Republik) und Welthungerhilfe (Deutschland). Die Organisation wurde im Jahr 2000 gegründet, um die Zusammenarbeit zu fördern, damit die Millenniumsentwicklungsziele mit grösserer Wirkung erreicht werden können.