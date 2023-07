Fürstentum Liechtenstein

Gestaltungswettbewerb für den neuen Reisepass

Vaduz (ots)

Das aktuelle Design des liechtensteinischen Reisepasses ist seit mehr als 20 Jahren weitgehend unverändert. Gemäss internationalen Empfehlungen sollte das Design von Reisedokumenten von Zeit zu Zeit angepasst werden, um das Fälschungsrisiko zu senken. In Reisepässen der heutigen Generation sind die einzelnen Seiten unterschiedlich gestaltet, was den Fälschungsaufwand deutlich erhöht. Aus diesen Gründen ist die Neugestaltung des liechtensteinischen Reisepasses notwendig.

Um die Öffentlichkeit in den Prozess der Neugestaltung einzubeziehen, führt das Ausländer- und Passamt im Auftrag der Regierung einen Gestaltungswettbewerb durch. Damit sollen vielfältige Gestaltungsvorschläge eingeholt werden. Der Gestaltungswettbewerb richtet sich an liechtensteinische oder in Liechtenstein wohnhafte Kunstschaffende der bildenden Kunst, beruflich in der Grafik Tätige oder Multimediaschaffende (Einzelpersonen, Gruppen von Einzelpersonen oder Organisationen mit Sitz in Liechtenstein). Eingabeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist der 1. Oktober 2023. Die Bewertung der Wettbewerbsbeiträge und die Prämierung wird dann bis Ende Oktober 2023 abgeschlossen.

Die Wettbewerbsunterlagen können auf der Homepage des Ausländer- und Passamts unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://www.apa.llv.li/gestaltungswettbewerb