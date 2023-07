Fürstentum Liechtenstein

Zertifikate für Ausbilder IBK übergeben

Vaduz (ots)

Geschulte Ausbilderinnen und Ausbilder in den Unternehmen leisten hervorragende Arbeit als "Lehrer in der Wirtschaft". Sie fördern damit die Entwicklung Jugendlicher und legen somit den Grundstein für zukünftige Karrieren.

Die Akademie für Ausbilder der internationalen Bodenseekonferenz (IBK) will mit ihren Auszeichnungen dieses hohe Engagement anerkennen, zur Weiterbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder motivieren und dabei unterstützen. Am Montag, 26. Juni 2023, fand in Götzis die Zertifikatsfeier statt.

Landesrat Marco Tittler, WK-Präsident Wilfried Hopfner und Alexander Berchtold von der AK-Lehrlingsabteilung konnten Simon Gallaun anlässlich der feierlichen Zertifikatsfeier auch einem Liechtensteiner Absolventen zur Erreichung der 1. Stufe und zum Prädikat "IBK Ausbilderin Stufe 1" gratulieren.

Factbox zur Ausbilder Akademie:

Das Zertifizierungssystem besteht aus drei Qualifizierungsstufen. Nach dem "IBK Ausbilder/in Stufe 1" gibt es in der zweiten Stufe den "IBK Ausbilder/in Stufe 2" und in der dritten Stufe den "IBK Ausbilder/in Stufe 3". Grundvoraussetzung für die Zertifizierung ist eine aktive Ausbildertätigkeit und der Nachweis des Berufsbildnerkurses.

"Die Sicherung von qualifizierten Nachwuchskräften ist angesichts der demographischen Entwicklung eines der wichtigsten Zukunftsthemen. Eine hohe Qualität der Ausbildung muss dabei oberstes Ziel sein. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir allen aktiven Ausbildern sich im Rahmen der Akademie für Ausbilder IBK weiter zu qualifizieren".

Die Akademie für Ausbilder ist eine Initiative der Vorarlberger Landesregierung, der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer Vorarlberg sowie der internationalen Bodensee Konferenz (IBK). Die IBK ist ein kooperativer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Länder und Kantone. Ansprechpartnerin beim Amt für Berufsbildung und Berufsberatung für Personen, welche mehr zum Thema "Akademie für Ausbilder IBK" in Erfahrung bringen möchten, ist Silvia Risch-Wirth (T: 236 72 14, E-Mail: silvia.risch@llv.li)