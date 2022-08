Fürstentum Liechtenstein

Ehrung langjährig tätiger Lehrpersonen

Vaduz (ots)

Lehrpersonen, welche in diesem Jahr ein Dienstjubiläum mit 25, 30, 35 oder 40 Dienstjahren feiern können, sowie alle neu pensionierten Lehrerinnen und Leh­rer wurden vom Schulamt am Freitag, 26. August 2022 ins Restaurant "Da Noi" in Schaan eingeladen.

Schulamtsleiterin Rachel Guerra begrüsste zunächst die Gäste. Sie gratulierte den Jubilarinnen und Jubilaren und dankte für die langjährige und verdienstvolle Tätigkeit im liechtensteinischen Schulwesen. "Die Herausforderungen sind und waren an den Schulen in der jüngsten Vergangenheit mit Corona-Pandemie oder Ukraine-Krise enorm gross", sagte Rachel Guerra. Gerade in Zeiten mit so speziellen Herausforderungen zeige sich, welchen Stellenwert Lehrerinnen und Lehrer mit grosser Erfahrung für eine intakte Schullandschaft respektive für die gesamte Gesellschaft hätten. Es sei wichtig, den Beruf "Lehrperson" weiter zu stärken und für konstant attraktive Arbeitsbedingungen zu sorgen. Den in Pension gehenden Lehrpersonen wünschte sie abschliessend für die Zukunft alles Gute.