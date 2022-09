VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

L'ourse Iva a passé toute sa vie dans un petit enclos inadapté

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

QUATRE PATTES transfère une ourse sauvée de Macédoine du Nord en Bulgarie

Iva trouve un foyer adapté à son espèce au sein de la FORÊT DES OURS de Belitsa

Zurich, le 22 septembre 2022 – Le 20 septembre dernier, l’organisation mondiale de protection des animaux QUATRE PATTES a transféré Iva, une ourse brune de la Macédoine du Nord vers la FORÊT DES OURS de Belitsa, un refuge géré en collaboration avec la Fondation Brigitte Bardot en Bulgarie. Iva, confiée à QUATRE PATTES par son ancien propriétaire, était hébergée depuis août dans un abri temporaire à Skopje. Iva devait être relogée d'urgence car son enclos n'était plus sûr et présentait un risque de fuite. L’ourse a passé toute sa vie dans un enclos inadapté à l’espèce. Elle est maintenant arrivée dans son nouveau foyer et recevra tous les soins dont elle a besoin pour mener une vie digne d’un ours. Iva devrait également retrouver un ancien compagnon d’infortune, l’ours Teddy.

Iva, âgée de six ans, a déjà une longue histoire tragique derrière elle : trouvée esseulée alors qu’elle était encore une jeune ourse, elle avait été confiée à un propriétaire privé de Skopje et vivait depuis lors dans le jardin de ce dernier. «L'enclos d’Iva était trop petit, vétuste et peu sûr pour un ours adulte. Il y avait un risque élevé d’évasion et donc un réel danger pour l’ourse ainsi que pour les personnes vivant à proximité. Ce cas illustre une fois de plus le fait que les animaux sauvages ne devraient pas être détenus comme animaux domestiques. Les propriétaires privés ne peuvent tout simplement pas répondre aux besoins exigeants d’animaux sauvages comme les ours bruns», explique Barbara van Genne, responsable des sauvetages d’animaux sauvages chez QUATRE PATTES.

Il n’existe pas en Macédoine du Nord, de centres de protection appropriés où Iva aurait pu vivre dans des conditions adaptées à son espèce, en compagnie de congénères. Après que son ancien propriétaire l’ait volontairement confiée à QUATRE PATTES, Iva peut désormais mener une vie conforme à son espèce au sein de la FORÊT DES OURS de Belitsa. Comme elle a grandi en captivité, elle ne pourra jamais être réintroduite dans la nature.

Un premier examen a montré qu’Iva était en bonne santé. «Iva trouvera un foyer sûr au sein de notre refuge. Son sauvetage et son transfert se sont bien déroulés; tout s’est passé comme prévu. Nous tenons également à remercier les autorités de Bulgarie, de la Macédoine du Nord et de Grèce, qui ont permis une bonne coopération», déclare Dimitar Ivanov, directeur de la FORÊT DES OURS de Belitsa, qui a accompagné le transfert d’Iva de Skopje vers Belitsa en passant par la Grèce.

Grâce à QUATRE PATTES, Iva retrouve son ancien compagnon d’infortune Teddy

Maintenant qu’elle est arrivée à la FORÊT DES OURS de Belitsa, il est fort possible qu’Iva retrouve l’ours Teddy, qui, jusqu’à l’automne 2017, a vécu sur la même propriété, avant d’être abandonné à un cirque. Iva est alors restée seule. En novembre 2020, QUATRE PATTES a sauvé Teddy du zoo de Shtip et l’a placé dans la FORÊT DES OURS de Belitsa.

Dès qu’Iva se sera habituée à son nouveau foyer et que l’hivernation qui s'approche pour de nombreux ours sera terminée, l’équipe de la FORÊT DES OURS prévoit de la socialiser avec Teddy et Riku, un autre ours rescapé.

La FORÊT DES OURS DE BELITSA: un foyer pour les ours sauvés dans le sud-est de l’Europe

La FORÊT DES OURS de Belitsa, anciennement PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa, est située dans les montagnes de Rila dans l’ouest de la Bulgarie et depuis 2000 gérée par QUATRE PATTES en collaboration avec la Fondation Brigitte Bardot. La plupart des 19 ours bruns qui y vivent actuellement sur douze hectares dans un environnement proche de la nature sont d’anciens ours dansants originaires de Bulgarie, de Serbie et d’Albanie. Le refuge offre également un foyer adapté aux ours qui ont été sauvés d’autres formes de détention inadéquates.

Les visiteurs reçoivent des informations détaillées sur les tristes conditions dans lesquelles les ours ont souffert avant leur sauvetage, ainsi que sur les besoins naturels des ours bruns et leur protection.

En sauvant Iva, QUATRES PATTES souhaite non seulement améliorer la vie de cette ourse en particulier, mais également poursuivre ses efforts en vue de mettre un terme à la détention illégale et inadmissible d’ours bruns en Macédoine du Nord et ce dans le cadre de l’initiative #saddestbears Southeast Europe. De plus amples informations sont compilées ici.

Au sujet de QUATRE PATTES QUATRE PATTES est l’organisation mondiale de protection des animaux sous influence humaine directe, qui révèle leurs souffrances, sauve les animaux en détresse et les protège. Fondée en 1988 à Vienne par Heli Dungler et des amis, l'organisation plaide pour un monde où les humaines traitent les animaux avec respect, compassion et compréhension. Les campagnes et projets durables se concentrent sur les chiens et chats errants ainsi que sur les animaux de compagnie, les animaux de rente et les animaux sauvages – tels que les ours, les grands félins et les orangs-outans – vivant dans de mauvaises conditions de détention ainsi que dans les zones de catastrophe et de conflit. Avec des bureaux en Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, France, Kosovo, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande, Ukraine, USA et Vietnam ainsi que des refuges pour animaux en détresse dans onze pays, QUATRE PATTES fournit une aide rapide et des solutions durables. QUATRE PATTES est en outre un partenaire d'Arosa Terre des Ours, le premier refuge en Suisse qui offre aux ours sauvés de mauvaises conditions de détention un environnement adapté à l’espèce. www.quatre-pattes.ch

----------

Photos et vidéos

Une sélection de photos est disponible ici.

Du matériel vidéo est à télécharger ici.

Copyright: voire métadonnées L'utilisation des photos et des vidéos est gratuite. Elles ne peuvent être utilisées que pour les rapports portant sur ce communiqué de presse. Pour ce rapport uniquement, une licence simple (non exclusive, non transférable) et incessible est accordée. Une réutilisation future des photos et des vidéos n'est autorisée qu'avec l'accord écrit préalable de QUATRE PATTES.

Vidéos : le diffuseur est tenu d'utiliser le copyright lors de la diffusion. La référence au droit d'auteur peut être faite soit en insérant le logo original, soit en insérant l'inscription «VIER PFOTEN», soit en informant verbalement le spectateur que le propriétaire du matériel est «VIER PFOTEN».

Le droit autrichien est appliqué sans ses normes de référence, le lieu de compétence juridictionnelle est Vienne.

Contact Médias Sylvie Jetzer Communication Suisse QUATRE PATTES Altstetterstrasse 124 8048 Zurich 043 311 80 90 sylvie.jetzer@vier-pfoten.org www.quatre-pattes.ch