Fürstentum Liechtenstein

Europatag 2023 - "Europäisches Jahr der Kompetenzen" im Zeichen der Ukraine-Krise

Vaduz (ots)

Nach einem Arbeitsgespräch mit Regierungschef Daniel Risch lud EU-Botschafter Petros Mavromichalis zum Europatag in den Rathaussaal nach Vaduz. Am Europatag wird der Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950 gedacht, die den Beginn des europäischen Integrationsprozesses markiert. Der diesjährige Europatag ist der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und dem "Europäischen Jahr der Kompetenzen" gewidmet.

Regierungschef Daniel Risch ging in seiner Rede zum Europatag neben den Auswirkungen der Ukraine-Krise auch auf das am 9. Mai 2023 eingeläutete "Europäische Jahr der Kompetenzen" ein. Unter dem Motto "mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Teilhabe, mehr Fachkräfte" und "neue Impulse für das lebenslange Lernen" setzt das "Europäische Jahr der Kompetenzen" Schwerpunkte auf Weiterbildungsprogramme, bei denen auch Liechtenstein als EWR-Mitglied seit Jahren erfolgreich mitwirkt. "Es liegt nicht zuletzt an der Politik, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich die Menschen, unabhängig ob jung oder alt, entschlossen aus- und weiterbilden. Es braucht eine Atmosphäre der Offenheit, der Neugier und der Lernfreude. Aus- und Weiterbildung soll auch belohnt und entsprechend wertgeschätzt werden", so Regierungschef Daniel Risch.

Aussenpolitischer Dialog

Traditionell empfing Aussenministerin Dominique Hasler die in Liechtenstein akkreditierten Botschafterinnen und Botschafter der EU-Staaten zum im Anschluss zu einem Dialog. Zu den angesprochenen Themen zählten der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen, die Beziehungen Liechtenstein-EU sowie weitere europapolitische Fragen. Die Aussenministerin informierte die EU-Botschafterinnen und Botschafter unter anderem über Liechtensteins Beiträge zur europäischen Wertegemeinschaft und sprach auch über die Auswirkungen der Bemühungen zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit auf den EWR. Liechtenstein ist durch die EWR-Mitgliedschaft mit der EU verbunden, weshalb das Treffen dazu genutzt wurde, die EU-Botschafterinnen und Botschafter über die Interessen, Herausforderungen und Bedürfnisse Liechtensteins zu informieren.