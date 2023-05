Fürstentum Liechtenstein

Digitalisierung in der Wirtschaft: Liechtensteinische KMU werden weiterhin mit Digitalschecks unterstützt

Vaduz (ots)

Die vom Amt für Volkswirtschaft seit 2019 vergebenen Digitalschecks zur Unterstützung von liechtensteinischen KMU bei der Umsetzung von Digitalisierungsmassnahmen haben sich mittlerweile als wirksame Beschleuniger der Digitalisierung bei den KMU etabliert. Die Regierung hat daher entschieden, das Förderinstrument fortzusetzen.

Die Richtlinie zur Vergabe der Digitalschecks wurde aufgrund der in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse in einigen Punkten angepasst. So wurde u.a. der Geltungsbereich im Bereich des Schecks KONZEPT auf sämtliche KMU in Liechtenstein ausgeweitet, da die digitale Transformation für nicht-gewerbetreibende KMU ebenfalls von grosser Bedeutung ist. Zudem werden Start-Ups stärker berücksichtigt: Neu kann bereits ab dem dritten und nicht mehr erst ab dem fünften Jahr nach Gründung des Unternehmens ein Antrag gestellt werden. So können weitere digitale Transformationen in einer finanziell meist kritischen Unternehmensphase unterstützt werden.

Die Abteilung Technologie/Innovation und Energie bzw. die Nationale Kontaktstelle für Forschung und Innovation im Amt für Volkswirtschaft steht für weitere Auskünfte zur Verfügung ( https://www.llv.li/de/unternehmen/finanzierung-foerderung/digitalscheck; Ansprechperson: Frank Heeb, T +423 236 67 45; Frank.Heeb@llv.li).