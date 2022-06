ReNew Power Private Limited

ReNew erhöht durch Hinzufügen von über 700 MW das Gesamtportfolio auf ~12,8 GW

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire)

Unterzeichnung von endgültigen Verträgen zum Erwerb von über 500 MW in Betrieb befindlichen Wind- und Solaranlagen

Abschluss eines Stromabnahmevertrags („PPA") für ein 200-MW-Solarprojekt mit Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited („MSEDCL")

Jüngste Abschlüsse folgen auf zusätzliche ~2GW-Projekte im April 2022

ReNew Power („ReNew" oder „das Unternehmen") (NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energien, gab heute die Unterzeichnung von endgültigen Verträgen zum Erwerb eines Wind- und Solarportfolios von 527,9 MW bekannt, das 471,65 MW Windkraft- und 56,25 MW Solaranlagen umfasst.

Das Unternehmen hat außerdem einen PPA mit MSEDCL für ein 200-MW-Solarprojekt unterzeichnet. Durch die beiden Deals steigt das Brutto-Gesamtportfolio des Unternehmens von 10,2 GW Anfang 2022 um über 25 % auf 12,8 GW.

Die erworbenen 527,9 MW an laufenden Wind- und Solarprojekten verteilen sich auf acht indische Bundesstaaten. Der Gesamtwert dieser Vereinbarungen beläuft sich auf rund 30 Mrd. ₹ (388 Mio. USD) 1 und wird voraussichtlich ein EBITDA von rund 3,95-4,24 Mrd. ₹ (51-55 Mio. USD) für das gesamte Geschäftsjahr 2023 generieren. Der Abschluss der Gesamttransaktion wird für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 erwartet, aber ReNew wird alle Cashflows erhalten, die aus den Vermögenswerten ab dem Lockbox-Datum, d. h. dem 1. April 2022, generiert werden.

Die Verträge umfassen PPAs mit staatlichen Versorgungsunternehmen in Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Telangana, Kerala und Tamil Nadu sowie 25 MW PPAs mit Firmenkunden und haben eine durchschnittliche Restlaufzeit von 17 Jahren2.

Im Rahmen des PPA mit MSEDCL wird ReNew 25 Jahre lang Strom zum Preis von ₹2,43 ₹/kWh (~US 3,1 ¢/kWh) liefern. Die Anlage wird im Bundesstaat Rajasthan liegen und Strom nach Maharashtra liefern. Die Inbetriebnahme des Projekts wird für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet.

Sumant Sinha, Chairman und CEO von ReNew, sagte zu dem jüngsten starken Anstieg des Unternehmensportfolios: „Die Umstellung auf saubere Energie in Indien muss in einem immer schnelleren Tempo erfolgen, um den wachsenden Energiebedarf des Landes zu decken und die längerfristige Energiesicherheit des Landes zu stärken.

Angesichts der jüngsten Stromengpässe und Stromausfälle sind die Kunden noch mehr daran interessiert, neue Stromverträge abzuschließen, um die künftige Versorgung sicherzustellen. ReNew wird das Herzstück dieses Wachstums im Bereich der sauberen Energie sein, das Indiens wichtigen Kampf gegen den Klimawandel unterstützen wird", fügte Sumant hinzu.

1 1 US$ = 77,63 ₹; vorbehaltlich abschließender Anpassungen

2 auf gewichteter Durchschnittsbasis

Informationen zu ReNew

ReNew ist einer der größten unabhängigen Stromproduzenten für erneuerbare Energien (EEG) in Indien und auf der ganzen Welt. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt Windenergie-, Solarenergie- und Wasserkraftprojekte im Versorgungsmaßstab. Am 31. Mai 2022 verfügte ReNew über ein Brutto-Gesamtportfolio von ca. 12,8 GW an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Indien, einschließlich der in Auftrag gegebenen und zugesagten Projekte. Weitere Informationen finden Sie unter www.renewpower.in und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

Kamil.zaheer@renewpower.in

karan.anand@renewpower.in

Investor Enquiries

ir@renewpower.in