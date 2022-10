Fürstentum Liechtenstein

Arbeitsbesuch in Luxemburg

Vaduz (ots)

Auf Einladung der Justizministerin Sam Tanson reiste Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter nach Luxemburg.

Im Mittelpunkt des Arbeitsgesprächs standen Themen aus der Justizverwaltung. Dabei wurde auch über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung der Gerichte diskutiert. Weiter hat sich die Regierungsrätin über die Neugestaltung des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg informiert. Zudem standen Fragen in Bezug auf die Vernetzung verschiedener Register in Europa auf der Tagesordnung.

Im Rahmen des Arbeitsbesuchs in Luxemburg hat sich Graziella Marok-Wachter auch mit Vizepremierminister François Bausch über Mobilitätsfragen ausgetauscht.

"Solche bilaterale Treffen bieten sehr gute Möglichkeiten, um aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen zu besprechen und das freundschaftliche Verhältnis zu pflegen", hielt Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter fest.