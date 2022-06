Medieninformation: Gstaad Palace präsentiert neue Website

Panta Rhei PR AG

Mehr als «bloss» eine neue Website: Gstaad Palace enthüllt Storyhub

«Gstaad Palace: It’s not a fairy tale, it’s real» – so lautet die geschärfte Positionierung des Traditionshauses im Saanenland. Auch online schlägt das Palace ein neues Kapitel auf. Die neue Website setzt Massstäbe, wenn es um Storytelling für die Hotellerie geht. Ein crossmedial aufgestelltes Team um die Leadagenturen Positioner (Positionierung & Website) und Panta Rhei PR (Storytelling & Content) erweckt ein Universum von Geschichten aus 109 Jahren Palace zu einer fulminanten Online-Präsenz.

Die neue Website des Gstaad Palace hat’s in sich: Sie steckt voller Überraschungen und Inhalte, die in dieser Form noch nie erzählt wurden. Das Storytelling auf diesem reichhaltigen Content-Hub präsentiert die 109-jährige Geschichte nicht klassisch vertikal – durch klassisches Scrolling, sondern durch eine horizontale Dramaturgie, die Besucher:innen stufenweise eintauchen lässt. Vergleichbar mit einem Geschichtenbuch, mit dem Unterschied, dass nichts Fiktion, sondern alles wahr ist. Die Website ist Ausdruck einer neuen Positionierung des Hauses: «Wir wollten unserer reichen DNA Rechnung tragen. Obwohl viele meinen, wir seien ein Märchenschloss voller Glimmer und Glamour, sind wir weit mehr als dies. Wir sind ein Ort, wo Menschen aller Ländern und Herkunft sich wohlfühlen und unbeschwerte Ferien in unserem natürlich-echten Saanenland geniessen», erklärt Andrea Scherz, General Manager und Inhaber Gstaad Palace.

Ganz neu – ganzheitlich inszeniert

Die neue Website lebt Storytelling der anderen Art in der Hotellerie vor. Mit einer eigenständig-überraschenden Bildsprache (Fotograf: Stefano Scatà) und in einer witzig-selbstironischen Tonalität erzählt das Gstaad Palace Überraschendes, Bewegendes und Persönliches, das sich tagtäglich vor und hinter seinen Kulissen abspielt. Nicht abgehoben, sondern «down-to-earth» präsentiert sich das Traditionshaus bewusst nahbar. Menschen und ihre Passionen stehen im Vordergrund – in einer Branche, die von Herzblut und den Zwischentönen lebt. Symbolisch zeigt sich dies an der Handschrift und Tipps, die sich als roter Faden durch die Website ziehen. Auch Zeitreisen spielen eine grosse Rolle – in Form von grossflächig illustrierten und inszenierten Themenbögen, nicht zuletzt zum Nachhaltigkeits-Engagement des Gstaad Palace, das seit 1913 pionierhaft in der Region und für die ganze Branche unterwegs ist. Angereichert wird der Story-Hub durch Listicles und Best-of-Ideen für Ausflüge in die Region oder für Shopping von typisch-Lokalem. Und auch im Employer Branding schlägt die Site bewusst persönliche Töne an: Lernende und ehemalige Mitarbeitende berichten, wieso das Wirken im Gstaad Palace mehr als «blosses» Arbeiten ist. «Die User sollen verweilen, eintauchen und entdecken – denn die Reise und Vorfreude aufs Gstaad Palace beginnt neben den klassischen Wegen auch auf dem Mobile Phone oder am Desktop», ist Andrea Scherz überzeugt.

Zur neuen Website: https://www.palace.ch

Eine Auswahl der besten Geschichten:

«PISCINE» – the place to be – seit 1929: https://www.palace.ch/de/make-your-stories-special/olympische-dimensionen-fuers-piscine/

Talente im Gstaad Palace – Julie Reichenbach: https://www.palace.ch/en/make-your-stories-special/young-talent-julie-reichenbach/

Nachhaltigkeitsengagement – seit 1913: https://www.palace.ch/de/nachhaltigkeit/

Diskretion hat Tradition – königliche Gäste und mehr VIPs im Palace: https://www.palace.ch/de/make-your-stories-special/wahrlich-koeniglicher-besuch/

Medienkontakt Gstaad Palace Stefan Ludwig, Executive Assistant Manager Sales & Marketing Tel: +41 (0)33 748 54 01 E-Mail: pr@palace.ch

