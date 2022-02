Fürstentum Liechtenstein

Strassenverbindung Vaduz - Triesen: Umweltverträglichkeit entschieden

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 15. Februar 2022 positiv über die Umweltverträglichkeit des Projektes "Strassenverbindung Vaduz - Triesen" entschieden. Sobald die Entscheidung in Rechtskraft ist, können die Vorarbeiten für die Realisierung in Angriff genommen werden. Dies umfasst unter anderem die Ausarbeitung eines "Bericht und Antrags" für den Finanzbeschluss durch den Landtag.

Mit der Durchführung der UVP wird sichergestellt, dass das Projekt den Vorschriften über den Schutz der Umwelt entspricht. Die Regierung entscheidet auf der Grundlage des Umweltverträglichkeitsberichts, der dazu eingegangenen Stellungnahmen sowie dem Ergebnis der Projekterörterung über die Umweltverträglichkeit des Projekts.

Umfassende Prüfung aller relevanten Umweltbereiche

Im Rahmen der UVP wurden insbesondere die Auswirkungen des Projektes auf die Lufthygiene, Lärmbelastung, Grundwasser, belastete Standorte, Lichtemissionen sowie den Natur- und Landschaftsschutz geprüft. Dabei wurden auf fachlicher Grundlage und unter Beteiligung der Öffentlichkeit die unmittelbaren und mittelbaren erheblichen Auswirkungen des Projekts nach Massgabe des Einzelfalls identifiziert, beschrieben und bewertet. Die Beurteilung der Auswirkungen erfolgte anhand der Vorschriften über den Schutz von Natur und Umwelt. Dazu gehören insbesondere die Vorschriften, die den Umweltschutz, den Natur- und Landschaftsschutz, den Gewässerschutz, die Walderhaltung, die Jagd, die Fischerei, den Artenschutz, die Bodenerhaltung, den Umgang mit Organismen und den Klimaschutz betreffen.