Tata Communications

Tata Communications Global SD-WAN Managed Services von Avasant als ‚Leader' eingestuft

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

- Tata Communications IZO™ SDWAN Managed Services sowie die Selbstbedienungsplattform und das Kundenerlebnisportal werden als Hauptstärken genannt

Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483), ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, wurde von Avasant, einem führenden Managementberatungsunternehmen, in seinem Bericht „SD-WAN Managed Services 2021-2022 RadarView™" als ‚Leader' eingestuft. Diese Auszeichnung wird für eine durchgängig herausragende Leistung in allen drei Schlüsseldimensionen der Bewertung (Praxisreife, Partnerschafts-Ökosystem, Investitionen und Innovation) sowie für eine überragende Wirkung auf den Markt als Ganzes verliehen.

Mit den End-to-End Managed Services von Tata Communications IZO™ SDWAN können Unternehmen Netzwerktransformationen durch eine einheitliche Kundenerlebnisplattform sicher gestalten. Zweitens wird das Kundenerlebnis durch eine Selbstbedienungsplattform verbessert, die End-to-End-Netzüberwachung, Berichterstattung, Datenverkehrslenkung und Analysen bietet. Drittens verfügt Tata Communications über ein spezielles Kundenerlebnisportal.

Wie der Bericht feststellt, hat Tata Communications als ‚Leader' „nicht nur echte Kreativität und Innovationskraft bewiesen, sondern auch Trends und Best Practices für die Branche etabliert." Ein Leader „zeichnet sich durch eine überragende Ausführungsqualität und eine verlässliche Tiefe und Breite in den verschiedenen Bereichen aus." Avasant hat über 40 Anbieter weltweit bewertet.

„Als Cloud- und digitale Dienste aufgrund der Pandemie deutlich mehr nachgefragt wurden, begannen die Unternehmen die Grenzen der traditionellen WAN-Infrastruktur in Bezug auf die Bewältigung der wachsenden Netzwerkanforderungen zu erkennen", erläutert Abhishek Nayak, Senior Research Analyst bei Avasant. „Daher entscheiden sich Unternehmen zunehmend für die Implementierung von SD-WAN-Diensten, um ihre bestehende Netzwerkinfrastruktur zu ergänzen. Tata Communications bietet mit seinem IZO™ SDWAN-Angebot umfassende verwaltete SDWAN-Services. Das Serviceportfolio stützt sich auf ein internetbasiertes WAN-Angebot und strategische Investitionen in den Aufbau branchenspezifischer Anwendungsfälle und Lösungen. Dies hat dazu geführt, dass Tata Communications in Avasants Bericht ‚SD-WAN Managed Services 2021-2022 RadarView™' als Leader eingestuft wurde."

„Wir fühlen uns geehrt, dass Avasant uns als ‚Leader' für unsere globalen SD-WAN Managed Services ausgezeichnet hat", sagte Srinivasan CR, Chief Digital Officer, Tata Communications. „Wir haben kontinuierliche und konzertierte strategische Anstrengungen unternommen, um unser End-to-End-Design, die Bereitstellung und das Management auf der Grundlage von Best-Fit-Technologie mit unserer konvergenten SDWAN- und Netzwerksicherheitslösung zu verbessern. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Angebote weiterzuentwickeln, um den Unternehmen eine sichere Netzwerktransformation zu ermöglichen."

Tata Communications IZO™ SDWAN Managed Services ermöglichen Unternehmen aller Branchen die Durchführung einer Netzwerktransformation und sind insbesondere in Sektoren wie Fertigung, Hightech, Einzelhandel, CPG und anderen stark vertreten. Sie gewährleisten eine zuverlässige und sichere digitale Skalierbarkeit für Unternehmen, indem sie einen nahtlosen Übergang in die Cloud, einen Multi-Vendor-Ansatz, eine optimierte Leistung und eine erweiterte Reichweite bieten, unterstützt von dem führenden globalen Netzwerk und den Partnerschaften von Tata Communications.

Tata Communications IZO™ SDWAN bietet seinen Unternehmenskunden weltweit in über 130 Ländern ein vollständig und gemeinsam verwaltetes Modell. Es handelt sich um das weltweit erste verbesserte und vorhersehbare internetbasierte WAN mit End-to-End-Service Level Agreement (SLA)-Garantie, das Unternehmen direkt mit den weltweit führenden Cloud-Giganten verbindet.

Erfahren Sie mehr über Tata Communications IZO™ SDWAN.

Informationen zu Tata Communications

Das zur Tata Group gehörende Unternehmen Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ist ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Gebieten vorantreibt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden, und das Unternehmen verbindet Unternehmen mit 80 % der weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.tatacommunications.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Vorsichtshinweise

Bestimmte Worte und Aussagen in dieser Mitteilung, die Tata Communications und seine Aussichten betreffen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und umweltbezogener Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Verkehrsvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdiensten, erfolgreich abzuschließen; versagen bei der Stabilisierung oder Verringerung des Preisdrucks bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens; Versagen bei der Integration strategischer Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder -vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications; und im Allgemeinen die Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, gehören unter anderem die in den Jahresberichten von Tata Communications Limited beschriebenen Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, und lehnt dies ausdrücklich ab.

© 2022 Tata Communications Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

TATA COMMUNICATIONS und TATA sind Marken oder eingetragene Marken von Tata Sons Private Limited in Indien und bestimmten Ländern.