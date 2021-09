COVID Collaborative

Große Koalition von Führungskräften und Organisationen fordert Weltgipfel zur Beendigung der COVID-19-Pandemie

Washington (ots/PRNewswire)

Eine Koalition aus 80 weltweiten Führungskräften und über 25 Organisationen aus den Bereichen Wirtschaft, Philanthropie, Zivilgesellschaft, Interessenvertretung, Wissenschaft und Gesundheit hat heute die führenden Persönlichkeiten der Welt, die diesen Monat an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen, dazu aufgefordert, einen weltweiten Gipfel einzuberufen und einen dringenden globalen Aktionsplan aufzustellen, um die Pandemie zu beenden.

In einer Erklärung, die an Präsident Joe Biden, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, und die Staats- und Regierungschefs der G20 gesendet wird, forderte die Koalition die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung der Vereinten Nationen einen globalen Gipfel einzuberufen und sich zu Maßnahmen zu verpflichten, um bis Ende 2021 sieben Milliarden Dosen hochwertiger Impfstoffe und bis Mitte 2022 weitere sieben Milliarden Dosen verfügbar zu machen, sicherzustellen, dass jedes Land bis Ende dieses Jahres bereit ist, gerechte Impfprogramme in großem Umfang durchzuführen, und bis Mitte 2022 70 Prozent der Weltbevölkerung zu impfen. Menschen überall sollten außerdem gleichberechtigten Zugang zu Tests, Behandlungen und anderen bewährten Verfahren gegen COVID-19 haben, sodass mit allen Mitteln Leben gerettet werden können.

Die Koalition besteht aus ehemaligen hochrangigen Regierungsbeamten, ehemaligen Leitern großer multilateraler Organisationen, Experten für öffentliche Gesundheit, Leitern großer Stiftungen und anderen führenden Persönlichkeiten in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Europa und Afrika.

"Wir brauchen eine umfassende Antwort auf die aktuelle Krise, damit die Gesundheitssysteme gestärkt und die Bereitschaft für die nächste Pandemie verbessert wird. Wir befinden uns in einem Wettlauf mit der Zeit. Ohne sofortiges Handeln wird es Millionen weitere Infektionen und Todesfälle geben, es könnten neue Varianten entstehen und die Wirkung der Impfstoffe außer Kraft setzen", heißt es in der Erklärung.

Die vollständige Erklärung und die Liste der Unterzeichner der Erklärung finden Sie unter:

https://www.covidcollaborative.us/global-covid-19-summit#letter-global-summit

Redaktioneller Hinweis:

Der Aufruf zum Handeln wurde von der COVID Collaborative, dem Duke-Margolis Center for Health Policy, dem Duke Global Health Innovation Center, dem Duke Global Health Institute und dem Pandemic Action Network koordiniert. Weitere Informationen zu deren Arbeit finden Sie unter: