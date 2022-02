Fürstentum Liechtenstein

COVID-19: Regierung informiert am Donnerstag über weiteres Vorgehen

Vaduz (ots)

Die Covid-19-Fallzahlen in Liechtenstein bewegen sich weiterhin auf sehr hohem Niveau: Aktuell liegt der 7-Tages-Durchschnitt bei 122.7 Fällen pro Tag, was auf 100'000 Einwohner gerechnet einer 7-Tages-Inzidenz von 2'194 entspricht. Rund 250 erkrankte Personen befinden sich aktuell in Isolation, weitere knapp 300 Personen in Quarantäne. Gleichzeitig präsentiert sich die Lage bezüglich Hospitalisationen vorteilhaft: Aktuell sind zwei Personen mit einer Covid-19-Infektion in Spitalbehandlung.

Die Regierung wird am Donnerstag, 3. Februar 2022, um 16:30 Uhr in einer Medienorientierung über das weitere Vorgehen informieren.