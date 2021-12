Fürstentum Liechtenstein

COVID-19: Letzte Impfungen in den Gemeinden am Freitag und Montag

Vaduz (ots)

In den kommenden Tagen finden die letzten beiden Impftermine in den Gemeinden statt. Am Freitag, 10. Dezember zwischen 9.30 und 13 Uhr sowie zwischen 15 und 18 Uhr finden Boosterimpfungen mit Voranmeldung sowie Erst- und Zweitimpfungen ohne Voranmeldung im Saal Zuschg in Schaanwald statt.

Am Montag, 13. Dezember werden Booster- sowie spontane Erst- und Zweitimpfungen im Rathaussaal in Vaduz durchgeführt. Die Öffnungszeiten sind 9.30 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Das Impfzentrum im Mühleholzmarkt bleibt an diesen beiden Tagen geschlossen und ist ab Dienstag, 14. Dezember wieder geöffnet.