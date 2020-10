Fürstentum Liechtenstein

Kommission Sportschule neu bestellt

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 27. Oktober 2020 die Kommission Sportschule für die Mandatsperiode 2020 bis 2024 neu bestellt. Die bisherige Vorsitzende, Rachel Guerra Lig-Long als Vertreterin des Schulamts, wird diese Funktion auch in der neuen Mandatsperiode ausüben. Neuerlich als Mitglieder bestellt wurden Christian Fischer (Koordinator Sportschule Liechtensteinisches Gymnasium), Marius Sialm (Koordinator Sportschule Realschule), Jürgen Tömördy (Stabsstelle für Sport) und Beat Wachter (Liechtenstein Olympic Committee LOC). Als neues Mitglied nimmt Christof Baer vom LOC in der Kommission Einsitz.

Die Regierung dankt allen Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Kommission Sportschule mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt die Regierung für ihre Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

