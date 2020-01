Hisense Group

Hisense kündigt globale Einführung der umgestalteten Smart-TV-Plattform VIDAA an

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Dr. Lan Lin, Vorsitzender von Hisense International gab am Montag bei einer Presseveranstaltung in Las Vegas bekannt, dass das Unternehmen eine vollständig umgestaltete und aktualisierte Fassung der unternehmenseigenen Smart-TV-Plattform VIDAA international einführen wird. In den 6 Jahren seit seinem Debüt im Jahr 2014 hat sich das offene Smart-TV-Betriebssystem mit über 20 Millionen Installationen weltweit zu einem starken internationalen Wettbewerber entwickelt. Die aktualisierte Plattform, die über ein vollkommen neues User-Interface und eine Integration von Anbietern von Inhalten verfügt, rückt den Nutzer und seine Gewohnheiten in den Mittelpunkt des TV-Erlebnisses. Vor diesem Hintergrund beinhaltet die Plattform ein zentrales Nutzermanagement, Werbe- und Abrechnungssysteme, die die Nutzererfahrung erleichtern und die den Kunden einen direkteren Weg bieten, die Inhalte zu nutzen, die ihnen gefallen.

"Vidaa sammelt Inhalte der besten internationalen und lokalen Partner. Wir verfügen bereits über internationale Partner, zu denen unter anderem Netflix, Prime Video, YouTube, Red Bull TV, Deezer, DAZN, Rakuten TV und Hungama zählen. Mit dem neuen Update werden wir mit unserer Plattform auch eine neue Zusammenarbeit mit dem auf Sport fokussierten Live-TV-Streaming-Service fuboTV eingehen. Die fubo-TV-Anwendung ist auf jedem Hisense TV mit Vidaa OS bereits vorinstalliert und Sie haben die Möglichkeit, durch einen Klick auf den "Sport"-Knopf auf Ihrer Fernbedienung nahtlos auf ein maßgeschneidertes Sportprogramm zuzugreifen", sagte Dr. Lin.

Die Integration von fubuTV für Vidaa bringt alle wichtigen Ligen (NFL, NBA, MLB und NHL) sowie College-Sport und lokale und regionale Spiele auf die Plattform, auf der sie leicht verfügbar sind und innerhalb der intuitiven Benutzeroberfläche verwaltet werden. Des Weiteren ist fuboTV einer der wenigen Anbieter, der Streaming-Zugang zu Sportsendung in 4K anbietet, sodass Sie das ultimative Fernseherlebnis haben. fuboTV für Vidaa verfügt außerdem über Zugang zu einer Reihe von Unterhaltungs- und Nachrichtenprogrammen.

Dieselbe direkte Zugriffsmöglichkeit wurde auch für Musik integriert. Es ist jetzt einfacher denn je, direkt auf Music auf YouTube zuzugreifen, wobei es sich um einen ausgewiesenen Streamingdienst handelt, der Sie durch die Welt der Musik führt. Mit nur einem Klick können Sie Ihre Lieblingsinterpreten und Lieblingsmusikvideos auf YouTube Music verfolgen.

"Neben den Sport- und Musiksparten gibt es zwei weitere verwaltete Bereiche in der Plattform. Bei der Entwicklung von Vidaa Art hat Hisense mit DeviantArt zusammengearbeitet, bei der es sich um die weltweit führende Community für digitale Kunst handelt. DeviantArt, das im Jahr 2000 gegründet wurde, verfügt über 48 Millionen Mitglieder, die über 370 Millionen Originalkunstwerke beigetragen haben. Digitale Kunst von hunderten der talentiertesten Künstler steht den Nutzern von Vidaa kostenlos zur Verfügung, sodass sie die Möglichkeit haben, ihre Wohnzimmer in eine Live-Galerie zu verwandeln." Diese Funktion ist mit einem direkten Zugangsknopf auf allen Hisense-Vidaa-TVs mit der vorinstallierten DeviantArt-Anwendung verfügbar. Die Entwickler von Vidaa haben sich auch sehr darum bemüht, die besten kostenlosen, werbegestützten Inhalte auf ihrer Plattform zu versammeln und sie auf integrierte und nahtlose Weise zu präsentieren. Vidaa Free, das mit einem direkten Zugangsknopf genutzt werden kann, verfügt bereits u. a. über PlutoTV, TubiTV und Xumo und wird regelmäßig um neue internationale und lokale Partner erweitert.

Eine wichtige Initiative, die Hisense auf die internationale Bühne bringt, ist das Zurverfügungstellen von kostenlosem Zugang zu Bildung auf dem großen Bildschirm. Daher haben wir uns in Südafrika, wo Hisense mit über einem Drittel der verkaufen TVs auf dem Markt Marktführer ist, mit Mindset, einer NRO, die von der Nelson Mandela Foundation unterstützt wird, zusammengetan, um mehr als 5000 Lehrvideos für Kinder im Alter zwischen 6 und 18 Jahren auf den großen Bildschirm zu bringen. Es wird erwartet, dass diese einzigartige Initiative auch auf andere Märkte auf der ganzen Welt ausgeweitet werden wird.

Neben den USA wird Hisense seine aktualisierte Vidaa-Plattform im ersten Quartal diesen Jahres in über 120 Regionen einführen, um die internationale Expansion des Unternehmens zu unterstützen.

Vidaa, das im Jahr 2014 sein Debüt feierte, ist ein offenes Betriebssystem, das aktuell auf den TVs von Hisense verwendet wird. In nur 6 Jahren hat sich die Plattform zu einem starken globalen Wettbewerber auf dem Markt für Smart-TV­Plattformen entwickelt. Im Jahr 2020 wird Vidaa auf die Version 4.0 Vidaa aktualisiert werden und wird auf allen neuen TV-Geräten von Hisense vorinstalliert sein. Vidaa sammelt für seine Nutzer Inhalte der besten internationalen und lokalen Partner.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1062941/Vidaa.jpg

Kontakt:

Rita Chen

+86-158-6301-9669

chenguang1@hisense.com