Digitalscheck - Regierung beschliesst Nachfinanzierung

Aufgrund der grossen Nachfrage nach Digitalschecks hat die Regierung beschlossen, das bestehende Förderprogramm mit zusätzlichen Mitteln bis Ende Jahr auszustatten. Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu einer Beschleunigung und Intensivierung von Digitalisierungsmassnahmen in liechtensteinischen KMU geführt haben. Das Amt für Volkswirtschaft stellt ausserdem wei-terhin Innovations- und Exportschecks zur Verfügung. So kann der Digitalscheck auch in Kombination mit diesen bewährten Förderinstrumenten beantragt werden. Auch das An-gebot an Dienstleistungen von Switzerland Global Enterprise (www.s-ge.com) für die liech-tensteinischen Unternehmen ist weiterhin vielfältig, auch wenn die Teilnahme an Leitmes-sen auf Grund der COVID-19-Pandemie eingeschränkt ist. Das Paket an Fördermassnah-men soll den liechtensteinischen KMU Anreiz geben, um in diesen anspruchsvollen Zeiten ihre Unternehmen nachhaltig fit für die Zukunft zu machen.

