Fürstentum Liechtenstein

Ausserordentlich positives Ergebnis der Landesrechnung 2019

Vaduz (ots)

Mit einem Gewinn von CHF 328 Mio. in der Erfolgsrechnung schliesst die Landesrechnung 2019 ausserordentlich positiv ab. Auch das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit fällt mit CHF 100 Mio. deutlich besser aus als prognostiziert. Besonders zu erwähnen sind die Einnahmen aus Steuern und Abgaben, welche mit CHF 817 Mio. den Voranschlag um CHF 91 Mio. und das Vorjahr um CHF 34 Mio. übertreffen. Der betriebliche Aufwand bleibt mit CHF 789 Mio. um CHF 43 Mio. bzw. 5% unter Budget und damit leicht unter dem Vorjahresniveau.

Das Finanzergebnis fällt aufgrund der äusserst positiven Marktentwicklungen im Jahr 2019 ungewöhnlich hoch aus. Auf das extern verwaltete Vermögen konnte eine Rendite von 10.6% bzw. rund CHF 190 Mio. erzielt werden. Unter Berücksichtigung der Erträge aus den Beteiligungen ergibt sich damit ein Finanzergebnis von insgesamt CHF 228 Mio.

Das positive Ergebnis der Erfolgsrechnung spiegelt sich auch in der Gesamtrechnung wieder. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Verwaltungsvermögen sowie der Nettoinvestitionen ergibt sich eine Mittelzunahme von CHF 327 Mio.

Die wichtigsten Feststellungen:

- Das Ergebnis der Landesrechnung 2019 fiel ausserordentlich hoch aus. Das ist vor allem auf das sehr gute Finanzergebnis sowie die hohen Einnahmen aus Steuern und Abgaben zurückzuführen.

- Die Einnahmen aus Steuern und Abgaben fielen im Vergleich zum Voranschlag und zum Vorjahr nochmals deutlich höher aus.

- Die betrieblichen Aufwendungen blieben rund 5% unter dem Voranschlag und leicht unter dem Vorjahresniveau.

- Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit erhöhte sich im Vorjahresvergleich auf CHF 100 Mio.

- Nach einem negativen Vorjahr erholten sich die Finanzmärkte im Berichtsjahr stark. Dies führte zu einem ausserordentlich hohen Finanzergebnis von CHF 228 Mio.

- Aufgrund dieses guten Ergebnisses der Erfolgsrechnung ergibt sich auch unter Einbezug der Investitionsrechnung eine äusserst hohe Mittelveränderung in der Gesamtrechnung von CHF 327 Mio.

Ausblick

Aufgrund der konjunkturell bedingten sehr erfreulichen Steuereinnahmen und des sehr guten Finanzergebnisses schloss die Landesrechnung 2019 mit einem ausserordentlich positiven Ergebnis ab. Während die Aufwandseite wiederum erwartungsgemäss unter dem Voranschlag blieb, waren die erneute Zunahme der betrieblichen Erträge sowie das unerwartet hohe Finanzergebnis in dieser Form nicht prognostizierbar.

Das positive Ergebnis der Landesrechnung 2019 kann allerdings nicht als Massstab für die zukünftigen Ausgaben herangezogen werden. So zeigen gerade die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus, wie wichtig ausreichende Reserven für den Staatshaushalt sind. Aufgrund der erzielten Überschüsse der vergangenen Jahre stehen diese u.a. zur Verfügung, um in dieser Krisenzeit Soforthilfen zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen leisten zu können, die Schocks an den Finanzmärkten abzufedern sowie die weiteren mittel- und langfristigen Auswirkungen auf die Landesrechnung auszugleichen.

Pressekontakt:

Ministerium für Präsidiales und Finanzen

Andreas Gritsch, Leiter Stabsstelle Finanzen

T +423 236 61 14