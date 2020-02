StarVegas Casino Interlaken

«StarVegas» ist Online! Das Casino Interlaken lanciert sein Spielangebot nun auch digital

Das Online Casino der Casino Interlaken AG ist heute mit «www.starvegas.ch» in der Schweiz gestartet

Interlaken (ots)

In Rekordzeit ist es dem Casino Interlaken gelungen, seine Spielbankenkonzession erweitern zu lassen und neu auch Online durchgeführte Spielbankenspiele anzubieten, zusammen mit seinem Plattform-Partner Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH (GT) mit Sitz in Wien. COO und Projektleiter Jens Sellgrad blickt zurück: «Als wir uns im Dezember 2018 entschieden, dieses Digitalisierungsprojekt umzusetzen, sind wir bei null gestartet. Innerhalb eines Jahres haben wir unser «Informationssicherheitsmanagement» nach ISO 27001 zertifizieren lassen, dem Bundesrat ein Konzessionsgesuch und der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) ein Betriebsbewilligungsgesuch eingereicht und alle erforderlichen Genehmigungen erhalten. Heute sind wir natürlich sehr erfreut, unsere Anstrengungen belohnt zu sehen und unseren Gästen Online-Versionen jener Video-Slots liefern zu können, die bereits seit vielen Jahren zu den absoluten Top-Performern in den Casinos zählen. Hierunter zählen u.a. Novomatic-Klassiker wie Book of Ra, Lucky Lady's Charm oder der Schweizer Kult-Slot Super Cherry aus dem Hause Golden Games. Unser Spielangebot werden wir beständig ausbauen und unsere Plattform fortlaufend optimieren»

Hohe Standards

In der Schweiz gelten die wohl weltweit höchsten Standards in Bezug auf den Spielerschutz. StarVegas ist sich sehr bewusst, dass gerade die permanente Verfügbarkeit des Spielangebotes einen besonderen Sozialschutz erfordern, und hat seine Prozesse dahingehend ausgelegt. Die Plattform https://www.starvegas.ch und alle darauf angebotenen Spiele sind zertifiziert und von der ESBK bewilligt. Das Angebot aus Interlaken erfüllt die höchsten Standards und Anforderungen der Schweizer Gesetzgebung und wird durch die Behörden kontrolliert.

Erfolgreiche Partnerschaft

Die Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH (GT) ist ein führender Full Service-Anbieter und Pionier in der Entwicklung modernster Online Gaming-Lösungen. GT ist als Tochtergesellschaft des Novomatic-Konzerns ein international tätiger Anbieter von Online-Geldspielangeboten und verfügt bereits über behördliche Zulassungen und operative Angebote in Grossbritannien, Spanien, Italien und Rumänien.

Zur Erinnerung

Im Juni 2018 hatten die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem neuen Geldspielgesetz mit fast einer Dreiviertelmehrheit zugestimmt und damit den Weg für legale Online-Casinos in der Schweiz freigemacht. Der Abstimmung war eine rund siebenjährige Entwicklungszeit vorausgegangen - vom ersten Vorentwurf bis zur parlamentarischen Schlussabstimmung. Per 1. Januar 2019 trat das neue Gesetz schliesslich in Kraft.

