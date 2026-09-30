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APA: Gremien bestätigen Maria Scholl als Vorsitzende der Geschäftsführung

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Wien (ots)

Klemens Ganner wird zweiter Geschäftsführer – Katharina Schell rückt als Chefredakteurin nach – Paul Schneidhofer erhält Prokura – APA-Eigentümervertretung: „Bestellung gewährleistet Kontinuität und stärkt Rolle der APA als Informations- und KI-Provider“

Die Gremien der APA – Austria Presse Agentur bestätigten in ihren Sitzungen am 30. September 2026 die seit Juni interimistisch tätige Führungsspitze der APA auf unbefristete Dauer: Maria Scholl bleibt Vorsitzende der Geschäftsführung und Klemens Ganner wurde als zweiter Geschäftsführer bestätigt. Beide hatten die Funktionen nach dem Ausscheiden des damaligen APA-CEO Clemens Pig im Juni 2026 zunächst interimistisch übernommen. In der Chefredaktion folgt Katharina Schell auf Maria Scholl. Zudem wurde Paul Schneidhofer, Leiter des Bereichs Marketing und Sales, als Prokurist der APA-Gruppe bestellt.

„Maria Scholl und Klemens Ganner prägen seit vielen Jahren die erfolgreiche Entwicklung der APA maßgeblich mit. Ihre umfassende Expertise im Medien- und Kommunikationsmarkt und ihr Fokus auf die effiziente und sichere Nutzung von Künstlicher Intelligenz stärken die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens. Ihre Bestellung gewährleistet einerseits Kontinuität und sichert zugleich die Rolle der APA als kooperativer Informations-, Technologie- und KI-Provider. Wir freuen uns, dass mit der bisherigen Chefredakteurin Maria Scholl die Unternehmensführung der APA-Gruppe erstmals aus der Redaktion, und damit aus dem Kernbereich des genossenschaftlichen Auftrags, besetzt ist“, betonten APA-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz (Tiroler Tageszeitung) und Aufsichtsratsvorsitzende Ingrid Thurnher (ORF).

Die neue Führungsspitze wird noch in diesem Jahr das Strategie-Update der APA für die Jahre 2027-2030 vorlegen. Neben der zeitgemäßen Interpretation des genossenschaftlichen Grundauftrages will man sich als Intelligence-Provider für die neue Informationsökonomie positionieren. Ein Schwerpunkt wird auf der neuen KI-Strategie APA[2]AI liegen, die Digitalisierungs- und KI-Aktivitäten der APA-Gruppe für den Medien- und Kommunikationsmarkt bündelt. Aktuelles Beispiel ist ein KI-fähiger APA-Basisdienst als zuverlässige Grundlage für KI-Anwendungen von Medien und Unternehmen.

Biografie Maria Scholl

Maria Scholl (41) ist seit 2007 in unterschiedlichen Funktionen für die APA-Redaktion tätig. 2019 wurde sie zur stellvertretenden Chefredakteurin ernannt und übernahm 2023 als Chefredakteurin die Leitung der APA-Redaktion. In dieser Funktion verantwortete sie unter anderem zentrale Struktur- und Technologieprojekte sowie die digitale Weiterentwicklung des Nachrichtenangebots. Scholl ist Verwaltungsrätin der Schweizer Nachrichtenagentur-Gruppe Keystone-SDA und Präsidentin des Vereins der Chefredakteure. In ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit spezialisierte sich die promovierte Literaturwissenschafterin und Psychologin auf Fragen der Leseforschung, der literarischen und visuellen Rezeption sowie der psychologischen Ästhetik.

Biografie Klemens Ganner

Klemens Ganner (50) war zuletzt Chief Operating Officer der APA und trieb in dieser Funktion die Umsetzung der Digitalisierungs- und KI-Strategie der APA-Gruppe für den österreichischen Medien- und Kommunikationsmarkt voran. Der studierte Betriebswirt ist seit 2003 in verschiedenen Positionen tätig, u.a. als Geschäftsführer des auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmens APA-Comm. 2025 verantwortete er die Zusammenlegung der APA-DeFacto GmbH und APA-OTS GmbH zur gemeinsamen APA-Comm GmbH. Ganner ist Mitinitiator des größten heimischen Branchenkongresses KomKon sowie Mitglied des Wissenschaftlichen Senats des Public Relations Verband Austria (PRVA).

Biografie Katharina Schell

Katharina Schell (54) ist seit 1998 für die APA tätig. Seit 2016 ist sie Mitglied der Chefredaktion, 2022 wurde sie zur stellvertretenden Chefredakteurin ernannt. Als Verantwortliche für Digitalstrategien im APA-Newsroom zählten in den vergangenen Jahren insbesondere KI im Journalismus, KI-Kompetenz und KI-Strategie zu ihren Schwerpunkten. Von 2008 bis 2016 leitete die studierte Literaturwissenschaftlerin das Innenpolitik-Ressort der APA. Davor war die gebürtige Wienerin langjährige Medienredakteurin der APA und stellvertretende Kultur-Ressortleiterin beim „Kurier“. Schell ist zertifizierte KI-Managerin, Vizepräsidentin des Presseclubs Concordia sowie Mitglied im Senat 1 des Österreichischen Presserats und Autorin zahlreicher Fachpublikationen im Medienbereich.

Biografie Paul Schneidhofer

Paul Schneidhofer (53) ist seit 2003 für die APA-Gruppe tätig. 2005 stieg er zunächst zum Key Account Manager auf, bevor er 2008 die Leitung des Bereichs Wirtschaft innerhalb des zentralen Verkaufs der APA übernahm. 2010 wurde Schneidhofer zum Leiter der Abteilung Marketing & Verkauf berufen. Seit 2017 leitet der studierte Betriebswirt die ausgeweitete Verkaufseinheit der gesamten APA-Gruppe und ist seither auch Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung.

APA – Austria Presse Agentur

Die APA – Austria Presse Agentur ist die nationale Nachrichtenagentur und der führende Informationsdienstleister Österreichs. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF. Die APA-Gruppe setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur (APA-News) und mehreren nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen und ist mit letzteren in den Geschäftsfeldern Informations- und Kommunikationsmanagement (APA-Comm) sowie Informationstechnologie (APA-Tech) tätig.

Die APA ist eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind. Die multimediale Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige, schnelle und faktenbasierte Quelle. Darüber hinaus bietet die APA-Gruppe mit Medienbeobachtungs-, Medienanalyse- und Verbreitungsdiensten auch spezialisierte Lösungen für Kommunikationsspezialist:innen in Politik und Wirtschaft.

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