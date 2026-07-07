Fürstentum Liechtenstein

Neubestellung in die Statistikkommission

Vaduz (ots)

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 7. Juli 2026, für die Mandatsperiode 2026 bis 2030 drei neue Mitglieder in die Statistikkommission bestellt. Martin Gächter von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Petra Keller Guéguen vom Bundesamt für Statistik und Remo Märk vom Liechtensteinischen ArbeitnehmerInnenverband ersetzen die ausscheidenden Mitglieder Carmen Dahl, Lilit Keucheyan und Alicia Längle.

Die Kommission wird komplettiert durch die Vorsitzende Franziska Frick-Kunz vom Amt für Statistik und die weiteren Mitglieder Andreas Brunhart, Liechtenstein-Institut, Dietmar Lampert, Konferenz der Gemeindevorsteher, Maximilian Rüdisser, Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer, sowie Luzius Stricker, Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden.

Die Regierung dankt den neu beziehungsweise wieder bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Statistikkommission mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung der Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für ihre bisherige Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.