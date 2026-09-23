Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Après le radar des prix des carburants, le TCS lance le radar des prix de recharge

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Le TCS apporte davantage de transparence aux bornes de recharge. Désormais, le radar des prix des carburants de l'application TCS affiche également les tarifs de 19'000 points de recharge dans toute la Suisse. Les propriétaires de voitures électriques peuvent ainsi voir en un coup d'oeil combien coûte l'électricité aux stations de recharge à proximité et quels opérateurs proposent les meilleurs tarifs.

Les personnes qui roulent en voiture électrique connaissent les difficultés liées aux bornes de recharge publiques : une multitude d'opérateurs différents, des possibilités de paiement limitées et un manque de transparence des prix. Ces obstacles freinent le développement de l'électromobilité et compliquent le quotidien des automobilistes roulant à l'électrique. Le TCS apporte désormais davantage de transparence en complétant son radar des prix des carburants par un nouvel outil qui affiche clairement les différents tarifs pratiqués aux bornes de recharge publiques et permet aux automobilistes de mieux s'orienter. Cette vue d'ensemble constitue une réelle plus-value, car les nombreux modèles tarifaires existants rendent aujourd'hui les comparaisons difficiles.

À l'instar du radar des prix des carburants, qui connaît un grand succès et une forte demande, le radar des prix de recharge est également intégré à l'application TCS. Les utilisateurs peuvent y configurer le type de prise, la vitesse de recharge, le type de courant ou encore l'opérateur. La carte affiche ensuite les stations de recharge correspondantes avec leurs tarifs actuels. Grâce aux filtres personnalisés, les automobilistes peuvent comparer différents opérateurs et trouver facilement ceux qui ne nécessitent ni abonnement ni frais supplémentaires pour la recharge.

Les prix de 19'000 points de recharge

L'application TCS recense actuellement près de 9'000 lieux de recharge, représentant 19'000 bornes de recharge dans toute la Suisse. Les tarifs actuels d'une station sont affichés en cliquant sur la vue détaillée. Avec la prochaine mise à jour, prévue pour fin octobre, les utilisateurs pourront également signaler directement dans l'application les écarts de prix ou les informations manquantes. La qualité des données du radar des prix de recharge pourra ainsi être améliorée en permanence.

De nouvelles fonctionnalités dans l'application TCS

Outre le radar des prix de recharge, l'application TCS propose depuis peu d'autres nouvelles fonctionnalités. Les personnes qui empruntent régulièrement le même itinéraire peuvent être informées des perturbations ou des embouteillages susceptibles d'y occasionner des pertes de temps. L'offre Park & Pay a par ailleurs été élargie. Les places de stationnement du prestataire P2Park sont désormais également intégrées. Il s'agit de places de stationnement privées qui peuvent être réservées à l'heure directement dans l'application.