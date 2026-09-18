Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le diesel bat un record absolu en Suisse à CHF 2.41

Vernier/Ostermundigen, le 18 septembre 2026 (ots)

Le prix moyen du diesel en Suisse atteint un niveau historique à 2.41 francs le litre, dépassant pour la première fois le précédent record de 2.40 francs enregistré en 2022. Le sans plomb 95 poursuit également sa progression et atteint désormais 2.10 francs le litre. Plusieurs facteurs se cumulent pour expliquer cette flambée : tensions géopolitiques, baisse des exportations de produits raffinés, difficultés d'approvisionnement et coûts élevés du transport sur le Rhin. Face à cette hausse, le TCS recommande notamment d'utiliser son radar des prix des carburants et donne plusieurs conseils pour réduire sa consommation.

Le record est désormais battu. Le prix moyen du diesel en Suisse atteint 2.41 francs le litre, soit une hausse de 11 centimes en une semaine, dépassant le précédent sommet de 2.40 francs enregistré en 2022, au début de la guerre en Ukraine. Dans le contexte de la guerre en Iran, cette flambée a ainsi porté le prix du diesel à un niveau encore jamais observé en Suisse. Le sans plomb 95 poursuit lui aussi sa hausse et atteint désormais 2.10 francs le litre, soit une augmentation de 5 centimes en une semaine. Il se rapproche ainsi de son record historique de 2.31 francs le litre.

Plusieurs facteurs accentuent la hausse des prix

La hausse actuelle ne s'explique pas par un seul élément, mais par le cumul de plusieurs facteurs. La guerre en Iran et les perturbations des flux pétroliers au Moyen-Orient exercent une forte pression sur les marchés du pétrole et des produits raffinés. Elles viennent s'ajouter aux conséquences de la guerre en Ukraine : les exportations de diesel et d'essence en provenance de Russie ont fortement diminué, voire complètement cessé, et plusieurs infrastructures pétrolières et raffineries russes ont été touchées. L'offre de diesel est ainsi particulièrement tendue sur les marchés internationaux.

À cela s'ajoutent les difficultés logistiques en Suisse. La raffinerie de Cressier, qui couvre habituellement 30 % des besoins du pays en produits pétroliers, avait été mise à l'arrêt quelques jours, et le faible niveau du Rhin limite depuis plusieurs mois le chargement des péniches. Le coût du transport entre Rotterdam et Bâle dépasse ainsi 220 francs par tonne, contre 22 à 28 francs en situation normale. Selon les calculs du TCS, le seul renchérissement du transport sur le Rhin représente actuellement environ 15 centimes par litre sur le prix des carburants à la pompe. L'approvisionnement en Suisse reste néanmoins assuré.

Comment réduire sa facture de carburant

Face à cette hausse des prix, le TCS recommande d'utiliser son radar des prix des carburants, qui permet de comparer les tarifs pratiqués dans près de 3'800 stations-service en Suisse et de trouver rapidement la station la plus avantageuse à proximité.

Pour savoir s'il est intéressant d'effectuer un détour afin de profiter d'un prix plus avantageux, le TCS rappelle la règle des "trois 5" : il est rentable de parcourir 5 kilomètres supplémentaires si le prix du carburant est au moins 5 centimes par litre moins cher, à condition de faire un plein d'au moins 50 litres.

Le TCS recommande également d'adopter une conduite souple selon les principes de l'EcoDrive. Une conduite anticipative et plus régulière permet de réduire sa consommation de carburant jusqu'à 20 %.

Les principaux facteurs qui influencent le prix des carburants

Les prix affichés dans les stations-service suisses dépendent de nombreux facteurs nationaux et internationaux :