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Test de pneus d'hiver 2026: de grandes différences en matière de sécurité et de kilométrage

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Le TCS a testé 32 pneus d'hiver dans deux dimensions. Les écarts sont particulièrement importants sur chaussée mouillée. Pour les pneus destinés aux petites voitures, la différence entre la distance de freinage la plus courte et la plus longue à partir de 80 km/h atteint près de 18 mètres. Dans la catégorie des pneus pour voitures de classe moyenne, le TCS déconseille même six modèles en raison de leurs résultats. Le test compte néanmoins aussi plusieurs vainqueurs.

Les pneus hiver sont spécialement conçus pour les températures basses, la neige, le verglas et l'humidité, et garantissent ainsi un niveau de sécurité élevé pendant les mois d'hiver. Dans le cadre du test actuel, le département Tests & Technique du Touring Club Suisse a examiné 16 modèles dans chacune des dimensions 185/65 R15 88T/H et 225/50 R17 98V. Les pneus ont été évalués sur la base de 19 critères répartis entre les deux catégories principales "sécurité de conduite" et "bilan environnemental". Une Skoda Fabia et une Audi A4 Avant ont servi de véhicules de test.

Pneus pour petites voitures: deux modèles "très recommandés"

La dimension 185/65 R15 88T/H convient aux petites voitures telles que les VW Polo, Audi A1, Hyundai i20, Renault Clio, Citroën C3, Skoda Fabia ou Toyota Yaris.

Le Continental WinterContact TS 870 et le Michelin Alpin 7 arrivent en tête avec la mention "très recommandé". Tous deux convainquent notamment en matière de sécurité de conduite. Le Hankook Winter i*cept RS3, le Linglong Sport Master Winter, l'Optimo Winter Touring OW41, le Goodyear UltraGrip Performance 3 et le GT Radial WinterPro2 Evo obtiennent la mention "recommandé". Pour ces cinq modèles, différentes faiblesses les empêchent d'obtenir une meilleure évaluation, principalement sur chaussée sèche mais également sur chaussée hivernale dans le cas du LingLong.

Le Bridgestone Blizzak LM 005, le Nokian Tyres Snowproof 2, le Vredestein Wintrac, le Barum Polaris 6, le Kumho WinterCraft WP52+ et le Viking WinTech NewGen sont jugés "recommandé avec réserve". Le Bridgestone se distingue notamment par le contraste entre ses très bonnes performances sur chaussée mouillée et son faible kilométrage. Le Sunny Winter-max NW611, l'Atlas Polarbear HP et le Rockblade Rock 868S sont en revanche "non recommandés". Tous trois affichent des performances insuffisantes sur chaussée mouillée.

Près de 18 mètres de différence au freinage

Un freinage d'urgence à partir de 80 km/h sur asphalte mouillé illustre clairement l'importance de ces différences pour la sécurité. Le Bridgestone Blizzak LM 005 s'immobilise après 33,5 mètres. Avec le Rockblade Rock 868S, le même véhicule a besoin de 51,4 mètres, soit une distance de freinage supérieure de 17,9 mètres. À l'endroit où le véhicule équipé du Bridgestone est déjà à l'arrêt, celui chaussé du Rockblade roule encore à environ 47 km/h.

Le kilométrage comparativement faible des pneus de cette dimension est également frappant. Le kilométrage prévisionnel moyen se situe autour de 31'000 kilomètres. Le Kumho WinterCraft WP52+ atteint la valeur la plus élevée avec environ 40'000 kilomètres, tandis que le Bridgestone affiche la plus faible avec environ 22'400 kilomètres. Aucun pneu de cette dimension n'obtient globalement la mention "bon" pour son bilan environnemental.

Pneus pour voitures de classe moyenne: quatre modèles en tête

La dimension 225/50 R17 98V équipe notamment des véhicules tels que les Audi A4 et A5, Skoda Octavia, Peugeot 3008 et 5008 ainsi que différents modèles de BMW et Mercedes. Les résultats en tête du classement sont ici meilleurs: quatre pneus sont "très recommandés" et six "recommandés". Six modèles sont toutefois "non recommandés".

Le Pirelli Cinturato Winter 3 et le Continental WinterContact TS 870 obtiennent les meilleurs résultats. Tous deux convainquent aussi bien en matière de sécurité de conduite que de bilan environnemental. Le Goodyear UltraGrip Performance 3 et le Michelin Alpin 7 sont également "très recommandés".

Le TCS attribue la mention "recommandé" au Bridgestone Blizzak 6, au Hankook Winter i*cept RS3, à l'ESA+TECAR Supergrip Pro2, au Dunlop Winter, au Vredestein Wintrac Pro+ et au Yokohama BluEarth Winter V906. Le nouveau Dunlop se distingue tout particulièrement en affichant le meilleur bilan environnemental de l'ensemble des pneus testés, mais il ne parvient pas tout à fait à rivaliser avec les meilleurs modèles en matière de sécurité de conduite.

Le TCS déconseille six modèles

Le Falken Eurowinter HS02 Pro, le Toyo Tires Observe EWS1, le Tracmax Ice-Plus S210, l'Aptany RW211, le Royal Black Royalwinter UHP et le Sunwide Snowide sont classés "non recommandé". Tous les six n'obtiennent qu'une évaluation insuffisante en matière de sécurité de conduite. Le Falken et le Toyo présentent surtout d'importantes faiblesses sur chaussée hivernale. Le Tracmax et l'Aptany affichent des lacunes particulièrement marquées respectivement sur chaussée mouillée et sur chaussée hivernale. Le Royal Black et le Sunwide présentent quant à eux des déficits importants aussi bien sur chaussée sèche que mouillée.

Les écarts sont également manifestes lors du freinage. Sur asphalte mouillé, le Continental WinterContact TS 870 et le Pirelli Cinturato Winter 3 s'immobilisent après 34,7 mètres lors d'un freinage à partir de 80 km/h. Le Sunwide Snowide a besoin de 46,3 mètres.

Critères de test

Pour la "sécurité de conduite", qui représente 70% de la note globale, les pneus ont été testés sur chaussée sèche, mouillée et hivernale. Le comportement routier, les performances de freinage, l'aquaplaning ainsi que le comportement sur la neige et la glace ont notamment été examinés. Le "bilan environnemental" représente 30% de la note globale et tient compte du kilométrage, de l'usure des pneus, de l'efficacité, du bruit et de la durabilité. Le TCS n'évalue ainsi pas uniquement les performances maximales dans certains domaines, mais l'ensemble des qualités d'un pneu dans différentes conditions.

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Conseils du TCS pour le choix des pneus