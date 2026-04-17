Degussa Goldhandel GmbH

Degussa lance une campagne intelligente et intergénérationnelle pour les métaux précieux

Bild-Infos

Download

Baar (ots)

Avec sa nouvelle campagne #smart, Degussa adopte une approche qui se veut résolument intergénérationnelle. L'objectif est de faire découvrir l'univers de l'or et de l'argent de manière claire et intelligible, et de rendre l'accès aux métaux précieux simple et transparent - en tant que valeurs réelles et tangibles ayant un rôle important à jouer sur le long terme.

Les métaux précieux ne sont pas réservés à des groupes cibles bien précis, mais concernent toutes celles et ceux qui souhaitent se constituer un patrimoine et le préserver, quels que soient leur âge ou leur expérience. La campagne s'adresse aussi bien aux personnes qui connaissent déjà les métaux précieux qu'à celles qui les découvrent.

«Si nous faisons en sorte que l'accès à cet univers soit transparent, sécurisé et numérique, un métal précieux tel que l'or ne sera plus seulement un privilège réservé à des personnes fortunées ou un héritage transmis de génération en génération, mais s'ouvrira également à ceux qui commencent à se constituer un patrimoine», déclare Christian Rauch, CEO de Degussa. «Avec la campagne #smart, nous rendons ces connaissances accessibles et affirmons notre positionnement en tant que partenaire de confiance.»

L'accent est mis sur des informations transparentes et compréhensibles, ainsi que sur un accès abordable pour tous les groupes d'investisseurs. Les différentes valeurs unitaires permettent une entrée flexible dans l'univers d'investissement des métaux précieux, ainsi qu'une approche par étapes des thèmes de la constitution et de la préservation de patrimoine.

Dans ce cadre, le rôle des métaux précieux au sein du portefeuille est clairement défini: ils revêtent une importance de premier plan dans la constitution et la préservation du patrimoine à long terme. C'est précisément pour cela que l'or physique est particulièrement intéressant: il est tangible, aisé à comprendre et se transmet facilement de génération en génération.

Avec la campagne #smart, Degussa affirme sa volonté de rendre l'univers des métaux précieux simple et accessible au plus grand nombre. Cette initiative, qui reflète les valeurs de clarté, de confiance et de modernité propres à Degussa, démontre qu'une approche responsable des métaux précieux est un thème qui concerne toutes les générations.

À propos de Degussa

Depuis toujours, le nom Degussa est synonyme de qualité et de stabilité dans le monde des métaux précieux. En tant que partenaire de confiance pour les lingots et les pièces d'investissement certifiés, Degussa offre une gamme complète de services liés à l'investissement dans les métaux précieux. Premier négociant en métaux précieux d'Europe indépendant des banques, l'entreprise compte environ 220 collaborateurs répartis sur 16 sites en Allemagne, Suisse, Espagne et Grande-Bretagne.