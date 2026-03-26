whatwatt AG

whatwatt lance SolShare : la transparence en temps réel au service des communautés énergétiques

Portalban (ots)

L'électricité solaire provenant de son voisin séduit depuis longtemps - mais avec une limite de taille : il était jusqu'ici impossible de savoir quand elle était réellement disponible. whatwatt change la donne avec le lancement de SolShare, une solution innovante qui introduit, pour la première fois en Suisse, une transparence en temps réel au sein des communautés énergétiques.

Avec la généralisation des installations photovoltaïques en toiture, la production et la distribution d'électricité évoluent en profondeur. De plus en plus de ménages produisent leur propre énergie solaire et cherchent à valoriser leur surplus. Les communautés énergétiques - connues en Suisse sous les appellations RCPv ou CEL - offrent un cadre idéal : les producteurs peuvent vendre leur excédent directement à leurs voisins, à des conditions plus avantageuses que celles proposées par les fournisseurs d'énergie, tandis que les consommateurs bénéficient de tarifs plus attractifs que ceux du réseau traditionnel.

Un potentiel freiné par le manque de visibilité

Malgré ces atouts, le potentiel de ces modèles reste aujourd'hui sous-exploité. En cause: un manque de visibilité. Les ménages ne savent pas à quel moment l'électricité solaire locale est disponible à un prix intéressant, ce qui rend difficile toute adaptation de leur consommation. Dans la pratique, la plupart des solutions existantes se limitent à une fonction de facturation, avec une visibilité uniquement a posteriori, au moment de la facture trimestrielle.

SolShare : rendre l'énergie visible et actionnable

Avec SolShare, whatwatt franchit un cap en ajoutant la transparence en temps réel aux communautés énergétiques existantes. Les utilisateurs peuvent voir en un coup d'oeil la disponibilité de l'électricité solaire locale, la composition du mix énergétique et le prix de l'électricité à chaque instant. L'application whatwatt complète cette approche avec des notifications intelligentes, alertant lorsque de grandes quantités d'énergie solaire bon marché sont disponibles, afin de permettre un ajustement simple et ciblé de la consommation.

Un modèle gagnant pour tous

L'ambition de SolShare est claire: favoriser une consommation locale de l'énergie produite localement. Ce modèle profite à tous: les producteurs optimisent leurs revenus, les consommateurs réduisent leurs coûts et le réseau électrique est soulagé. En transformant une simple solution de facturation en une plateforme dynamique et interactive, SolShare inscrit concrètement la transition énergétique dans le quotidien.

À propos de whatwatt SA

whatwatt est une start-up suisse spécialisée dans la gestion de l'énergie, avec pour ambition de rendre les données énergétiques en temps réel accessibles à toute personne. Son produit phare, whatwatt Go, est un dispositif universel compatible avec tous les compteurs intelligents, permettant aux ménages, aux entreprises et aux communautés énergétiques d'accéder instantanément à leurs données de consommation. Grâce à son écosystème ouvert, whatwatt permet de suivre, d'optimiser et de réduire durablement la consommation d'énergie, contribuant ainsi activement à la transition énergétique en Suisse.