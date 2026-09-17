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L'industrie du tabac se sert du "Clean-Up-Day" pour faire croire au public qu'elle se soucie de l'environnement

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Lausanne (ots)

Les 18 et 19 septembre se tiendra le Clean-Up-Day organisé par la Communauté d'intérêts pour un monde propre (IGSU). Partout en Suisse, des bénévoles ramasseront les déchets, contribuant ainsi à court terme à un environnement plus propre. Parmi les partenaires de l'IGSU figure Japan Tobacco International (JTI), alors que les filtres de cigarettes comptent parmi les déchets les plus courants et constituent une source importante de pollution. En finançant des opérations de nettoyage et en y participant, l'industrie du tabac peut redorer son image et se présenter comme faisant partie de la solution à un problème qui, en réalité, est généré par les produits qu'elle fabrique et commercialise elle-même.

Les mégots de cigarette comptent parmi les déchets les plus courants dans les espaces publics, représentant jusqu'à 66 % des déchets jetés de manière inappropriée. Ils sont toxiques et peuvent causer des dommages environnementaux considérables aux sols et aux cours d'eau. Les filtres mettent jusqu'à 15 ans à se décomposer, libérant des microplastiques susceptibles d'entrer dans notre chaîne alimentaire.

Le nettoyage comme campagne d'image

" Quelques heures de nettoyage bénévole donnent l'image d'une entreprise responsable. Mais cela ne change rien au fait que le modèle économique repose toujours sur la vente d'un produit dont les déchets se retrouvent en quantités énormes dans l'environnement ", explique Michela Canevascini, directrice d'OxySuisse.

La responsabilité est ainsi reportée sur les consommateurs, les bénévoles, les communes et les institutions publiques. Lors du Clean-Up-Day, même les enfants sont mis à contribution ; cette année, Globi, un personnage particulièrement apprécié des enfants, participe à cette initiative. Ce sont eux qui doivent remédier aux conséquences d'un problème qui résulte en grande partie de la consommation de produits du tabac, commercialisés et promus par l'industrie. Le ramassage et le nettoyage des mégots de cigarette coûtent chaque année environ 52 millions de francs aux communes.

" L'industrie du tabac ne peut pas prétendre de manière crédible faire partie de la solution alors qu'elle produit et commercialise simultanément des milliards de cigarettes sur le marché suisse. Ne pas s'attaquer à la cause des déchets revient à ne traiter que les symptômes ", constate Michela Canevascini.

Responsabilité des fabricants et mesures visant à réduire la consommation

Les Clean-Up-Days peuvent rendre un lieu plus propre à court terme et sensibiliser à la question des déchets sauvages. Elles ne remplacent toutefois pas les mesures structurelles. Il est nécessaire de mettre en place des mesures visant à réduire la consommation de tabac, d'instaurer une responsabilité exhaustive des fabricants vis-à-vis des mégots de cigarette ainsi que d'étendre les zones sans tabac et sans nicotine : là où l'on ne fume pas, aucun mégot de cigarette ne peut se retrouver par terre. Enfin, il faut également discuter d'une interdiction des filtres de cigarettes, car ceux-ci ne changent rien à la nocivité du tabagisme, mais donnent aux consommateurs un faux sentiment de sécurité.

Nouvelle fiche d'information d'OxySuisse

OxySuisse publie aujourd'hui une nouvelle fiche d'information dans le cadre du projet Transparency and Truth. Elle met en lumière le rôle de l'industrie du tabac lors du Clean-Up-Day et montre comment ces actions contribuent à soigner l'image de marque, tandis que les causes structurelles des déchets de cigarettes restent inchangées.

Alternatives au Clean-Up-Day

OxySuisse invite les communes et les responsables politiques à s'engager aux côtés de partenaires indépendants contre les déchets sauvages. Les initiatives suivantes proposent des alternatives efficaces et responsables, qui ne sont pas financées par l'industrie du tabac :

stop2drop : cette ONG indépendante propose aux communes une campagne clé en main contre les déchets de cigarettes, qui allie protection de l'environnement et promotion de la santé.

Génération Sans Tabac : un projet qui milite en faveur d'espaces extérieurs sans tabac et adaptés aux enfants et qui a développé une signalétique uniforme à l'échelle nationale pour les aires de jeux et autres espaces extérieurs sans tabac et sans nicotine.

Trash Hero Suisse : des actions de nettoyage durables menées par une ONG suisse indépendante respectant des normes éthiques élevées.

La fiche d'information " Clean-Up-Day : nettoyer les rues ou redorer l'image de l'industrie du tabac ? " est disponible dès aujourd'hui auprès d'OxySuisse.