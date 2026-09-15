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Test de pneus 4 saisons : cinq modèles déconseillés par le TCS

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Vernier/Ostermundigen, le 15 septembre 2026 (ots)

Le Touring Club Suisse a évalué 16 modèles de pneus toutes saisons en dimension 185/65 R15 88H, l'une des plus importantes du marché dans le segment des petites voitures. Ces pneus ont été examinés selon 19 critères couvrant la sécurité de conduite et l'impact environnemental. Les résultats sont contrastés : un seul modèle obtient la mention "très recommandé", tandis que cinq sont "non recommandé". Les bons pneus toutes saisons restent donc l'exception dans cette dimension.

Les pneus toutes saisons gagnent en popularité, surtout en milieu urbain où la neige est rare, et leurs ventes progressent également en Suisse. Leur principal avantage est de pouvoir être utilisés toute l'année, sans devoir alterner entre pneus d'été et pneus d'hiver. Mais cette polyvalence représente aussi un défi : ils doivent se mesurer aux pneus spécialisés dans des conditions estivales comme hivernales. La dimension 185/65 R15 88H testée cette année équipe notamment des petites voitures comme l'Opel Adam, la Peugeot 208, la Seat Ibiza, la VW Polo, la Mazda 2, la Citroën C3 ou l'Alfa Romeo MiTo.

Des critères d'évaluation exigeants

Depuis 2023, le TCS évalue les pneus selon deux axes : la sécurité de conduite, qui représente 70 % de la note globale, et l'impact environnemental, qui compte pour 30 %. Au total, 19 critères sont pris en compte. La sécurité est évaluée sur routes sèches et mouillées ainsi qu'en conditions hivernales, sur neige et sur glace. Les essais sont réalisés aussi bien à des températures élevées de l'asphalte qu'à des températures proches de zéro. L'impact environnemental comprend notamment le kilométrage, l'abrasion, la consommation de carburant, le poids, le bruit et la durabilité.

Des résultats très contrastés

Sur les 16 modèles testés, seul le Continental AllSeasonContact 2 décroche la mention "très recommandé". Sept pneus sont "recommandé", trois "recommandés avec réserve" et cinq "non recommandé". Le Pirelli Cinturato All Season SF 3 et le Michelin CrossClimate 2 manquent de peu la meilleure appréciation, en raison respectivement de faiblesses en conditions hivernales et sur chaussée mouillée. Tous deux obtiennent en revanche de bons résultats en matière d'impact environnemental, le Michelin obtenant même la meilleure note du test dans ce domaine.

Avec un certain écart suivent le Vredestein Quatrac, le Hankook Kinergy 4S 2, le Goodyear Vector 4Seasons Gen-3, le Nokian Tyres Seasonproof 2 et le GT Radial Climateactive. Tous présentent de légères faiblesses sur au moins un type de chaussée, mais peuvent constituer une alternative selon le profil de conduite. À l'inverse, le TCS déconseille le Norauto 4 Seasons 2, le Bridgestone Weather Control A005 Evo, le Mastersteel All Weather 2, le Roadhog RGAS02 et le Tomason Allseason, notamment en raison de leurs très faibles performances sur chaussée hivernale.

Dans le même temps, la dimension testée, relativement petite mais importante sur le marché, ne semble pas constituer une priorité pour tous les fabricants. Plusieurs pneus avaient par ailleurs obtenu de meilleurs résultats lors de tests précédents ou dans des dimensions plus grandes. Les résultats montrent ainsi que les performances peuvent sensiblement varier selon la dimension testée.

Des écarts importants au freinage

Les mesures de freinage mettent en évidence des différences significatives. Sur route sèche à 100 km/h, le Mastersteel All Weather 2 s'arrête en 39,5 mètres, contre 45 mètres pour le Dunlop All Season 2. Lorsque le premier véhicule est immobilisé, celui équipé des Dunlop roule encore à environ 35 km/h.

Sur chaussée mouillée à 80 km/h, le Nokian Tyres Seasonproof 2 s'arrête en 32,4 mètres, contre 38,3 mètres pour le Tomason Allseason. Lorsque le premier véhicule est immobilisé, celui équipé des Tomason roule encore à environ 31 km/h. Sur neige à 30 km/h, l'écart entre le meilleur et le moins bon modèle atteint 1,6 mètre.

Les différences sont également importantes en matière d'aquaplaning. Avec une hauteur d'eau de 8 mm, le Nokian Tyres Seasonproof 2 commence à perdre le contact avec la chaussée à 91,9 km/h, contre 74,7 km/h pour le Roadhog RGAS02, soit un écart de plus de 17 km/h. Le kilométrage prévisionnel varie lui aussi sensiblement : le Norauto 4 Seasons 2 atteint 46'000 kilomètres, contre 32'400 kilomètres pour le Milever All Season Versat MC545, soit une différence d'environ 13'600 kilomètres.

Le choix dépend du profil de conduite

Le choix d'un pneu toutes saisons doit avant tout correspondre à son profil de conduite. Pour les automobilistes qui roulent beaucoup sur autoroute, par températures élevées ou avec un véhicule fortement chargé pour partir aux sports d'hiver, les pneus été et hiver spécifiques restent généralement le meilleur choix.

En revanche, pour ceux qui parcourent peu de kilomètres, circulent principalement en milieu urbain et disposent d'alternatives de déplacement lorsque les conditions sont difficiles, certains pneus toutes saisons constituent une alternative appropriée.

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