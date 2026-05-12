InstallerGroup Schweiz AG

Elektro ERTI AG, basée à Berne, rejoint InstallerGroup

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Zurich (ots)

InstallerGroup Suisse a finalisé l'acquisition d'Elektro ERTI AG à Berne, étendant ainsi sa présence au-delà de la région de Zurich. Suite à cette transaction, InstallerGroup Suisse compte désormais cinq sociétés opérationnelles. Cette acquisition porte à 47 le nombre total d'entreprises du groupe au Danemark et en Suisse.

Depuis sa création en 1994, Elektro ERTI AG est synonyme de services électriques fiables dans la région de Berne. Spécialisée dans le secteur B2B, l'entreprise dessert une clientèle très diversifiée issue des secteurs de la gestion immobilière, de l'industrie et du commerce, ainsi que du secteur public. En 2025, Elektro ERTI AG a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 7 millions de francs et emploie quelque 35 collaborateurs.

Boris Bischoff, PDG d'InstallerGroup Suisse : " Avec Elektro ERTI AG, nous intégrons dans notre groupe une entreprise bien établie, jouissant d'une réputation de longue date en matière de qualité et de fiabilité. Parallèlement, cette expansion du groupe marque le point de départ de notre développement au-delà de la région de Zurich. "

L'entreprise continuera d'opérer sur le marché sous son nom actuel et sera toujours dirigée par son fondateur, Ertugrul Kalmaz. À ses côtés au sein de la direction se trouvent Marc Schaller et Süleyman Memis, tous deux actifs au sein de l'entreprise depuis près de deux décennies.

Ertugrul Kalmaz, fondateur d'Elektro ERTI AG : " InstallerGroup sait apprécier la valeur de l'entrepreneuriat local et nous offre une base solide pour la prochaine phase de notre développement. "

Avec l'arrivée d'Elektro ERTI AG, InstallerGroup Suisse élargit sa clientèle et son réseau en Suisse alémanique et s'assure des compétences supplémentaires dans le domaine B2B des services électriques spécialisés - de la planification à l'installation électrique, en passant par l'entretien et les réparations.

À propos d'InstallerGroup

InstallerGroup est l'un des principaux fournisseurs de services techniques du bâtiment multisectoriels au Danemark et en Suisse. Le groupe se compose d'entreprises indépendantes bénéficiant d'une forte présence locale et d'un solide savoir-faire technique. Les entreprises du groupe proposent des solutions dans les domaines du sanitaire, du chauffage, de la ventilation/climatisation, de la réfrigération et de l'électricité, ainsi que dans certains domaines spécialisés tels que les systèmes d'extinction automatique, l'optimisation énergétique, l'automatisation des bâtiments, les infrastructures de fibre optique et l'installation de panneaux solaires. L'objectif du groupe est d'être le partenaire privilégié de ses clients dans la mise en oeuvre de la transition énergétique. InstallerGroup est détenu par ses entreprises partenaires et par FSN Capital, une société de capital-investissement de premier plan en Europe du Nord.

www.installergroup.ch

À propos d'Elektro ERTI AG

Basée à Berne, Elektro ERTI AG est synonyme depuis 1994 de prestations électriques de haut niveau dans le secteur B2B. Des clients de renom issus des secteurs de la gestion immobilière, de l'industrie et du commerce ainsi que du secteur public font confiance à cette experte en électricité, qui compte environ 35 collaborateurs et est dirigée par son fondateur Ertugrul Kalmaz, en collaboration avec Marc Schaller et Süleyman Memis.

www.erti.ch