Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le Touring Club Suisse célèbre 130 ans d'engagement au service de l'aide et de la sécurité

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Depuis sa fondation il y a 130 ans, le Touring Club Suisse fait partie intégrante de la mobilité en Suisse. Longtemps, le TCS a été principalement connu pour l'assistance en cas de panne. Aujourd'hui, le plus grand club de la mobilité en Suisse propose un large éventail de prestations dans les domaines de la mobilité, de la santé et du domicile. Toutes ont un point commun : la volonté de venir en aide.

Dès ses débuts, le TCS a marqué la mobilité en Suisse et contribue depuis lors de manière déterminante au développement des infrastructures de transport ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité routière sur les routes suisses. Aujourd'hui, cette association à but non lucratif s'engage en faveur des personnes, quel que soit leur mode de déplacement : à pied, à vélo, à moto ou en voiture, en transports publics ou avec les nouvelles formes de mobilité urbaine. À l'occasion de son 130e anniversaire, le plus grand club de la mobilité en Suisse compte 1,65 million de membres et 2'200 collaboratrices et collaborateurs.

Engagement en faveur d'une mobilité sûre

L'engagement en faveur de la réduction du nombre d'accidents en Suisse reste une mission centrale et permanente du TCS. L'éducation routière commence dès le plus jeune âge, auprès des enfants à l'école enfantine. S'y ajoutent des actions de sensibilisation et des campagnes ainsi que des cours de sécurité routière dans le cadre de la formation continue obligatoire et facultative, destinés tant aux conductrices et conducteurs professionnels qu'aux particuliers. L'engagement en faveur de la sécurité routière comprend également des tests et des audits d'infrastructures telles que les chemins de l'école et les passages pour piétons.

Depuis 60 ans, le club de la mobilité s'engage également en faveur de la protection des consommateurs. Il teste des voitures, des systèmes d'assistance, des pneus, des sièges pour enfants, des casques, des vélos électriques ou encore de nouveaux véhicules tendance. Les expertes et experts du TCS fournissent en outre des conseils sur les questions de mobilité, de sécurité et d'environnement - avec un accent particulier sur l'électromobilité - et collaborent avec les autorités et les instituts de recherche. Les résultats des études et des tests sont régulièrement publiés et mis à la disposition du grand public.

Le TCS contribue également à la sécurité technique des véhicules afin qu'ils puissent circuler en toute sécurité. Le dépannage et l'assistance en cas d'accident restent emblématiques du Touring Club Suisse. Quelque 368'000 interventions sont effectuées chaque année. Les centres techniques réalisent en outre des contrôles techniques et des expertises officielles.

Nouveaux secteurs d'activité : extension des prestations d'aide

Ces dernières années, le TCS s'est développé stratégiquement dans de nouveaux secteurs d'activité et a complété de manière ciblée ses services de mobilité par des prestations d'aide dans le domaine de la santé et du domicile.

Avec la création de TCS Ambulance, le TCS s'est lancé en 2021 dans le sauvetage d'urgence et le transport de patients par la route, devenant le plus grand acteur privé de ce secteur. Quelque 400 collaboratrices et collaborateurs effectuent environ 45'000 interventions depuis 23 bases réparties dans neuf cantons. Celles-ci comprennent les transports d'urgence via le numéro d'appel 144 ainsi que les transports de patients. Depuis de nombreuses années déjà, une équipe médicale fait partie intégrante de la centrale d'intervention ETI pour apporter une assistance médicale aux bénéficiaires de la protection voyages TCS.

Les prestations destinées au domicile sont regroupées autour de l'assistance pour les travaux domestiques (TCS Home), de la surveillance professionnelle du domicile (TCS Home Security) ainsi que de l'extension de l'assistance dépannage aux bornes de recharge privées.

Des drones capables de transporter désormais jusqu'à 100 kilogrammes

Le TCS est le plus grand prestataire de formation pour les pilotes de drones en Suisse, notamment pour les applications professionnelles. Ces cours sont organisés depuis plusieurs années sur les sites des centres de conduite.

La mobilité verticale étant appelée à gagner en importance à l'avenir, de nouvelles prestations ont été lancées en 2025 avec TCS Drone, au moyen de drones de transport capables d'emporter des charges allant jusqu'à 40 kilogrammes. Ces drones sont notamment utilisés pour le transport de panneaux solaires, pour la logistique dans les régions de montagne isolées ainsi que pour les inspections dans le domaine des assurances. Des prises de vue aériennes précises permettent d'accélérer l'évaluation des dommages et profitent ainsi aux personnes concernées. L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) a accordé au TCS une autorisation d'exploitation étendue permettant également l'utilisation de drones de transport dans des zones densément peuplées et en milieu urbain.

À partir de l'automne 2026, un nouveau drone de transport capable d'emporter des charges allant jusqu'à 100 kilogrammes ouvrira de nouvelles possibilités d'utilisation, notamment pour les remontées mécaniques ou dans le domaine forestier.

Politique : une mission statutaire

Sur le plan politique également, le TCS remplit sa mission statutaire qui consiste à défendre les droits et les intérêts de ses membres dans le domaine de la circulation routière et de la mobilité en général. Cet engagement comprend notamment la participation aux procédures de consultation, aux auditions des commissions parlementaires ainsi que des échanges réguliers avec les milieux politiques et l'administration. Parmi les dossiers centraux figurent actuellement le projet "Transports '45" et le financement des infrastructures de transport dans le contexte de la taxe de remplacement pour les véhicules électriques.

Fondé par des cyclistes - en croissance continue

Peu de gens le savent : le Touring Club Suisse a été fondé à Genève le 1er septembre 1896 par 205 cyclistes passionnés. Son objectif initial était de promouvoir le cyclotourisme et de rendre les routes, alors encore en très mauvais état, plus sûres pour les cyclistes. Outre la sécurité routière, le tourisme fait aujourd'hui encore partie des compétences clés du TCS, qui est le plus grand prestataire de campings de Suisse.

La capacité d'adaptation et de développement caractérise l'organisation d'assistance. Le président central Peter Goetschi (depuis 2012) et le directeur général Jürg Wittwer (depuis 2016) peuvent non seulement s'appuyer sur 130 ans d'histoire, mais également sur des bases solides et un nombre de membres en constante augmentation. "Avec nos 23 sections ancrées dans les régions et nos 2'200 collaboratrices et collaborateurs, le TCS continuera à s'engager pour la Suisse et à venir en aide aux personnes en détresse", souligne Peter Goetschi.

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L'histoire du Touring Club Suisse

Les étapes clés des 130 ans d'histoire du TCS sont à découvrir ici : L'histoire du TCS

Des images: 130 Jahre TCS ¦ 130 ans TCS | Flickr