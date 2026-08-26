Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le plus long bouchon estival depuis quatre ans

Vernier/Ostermundigen (ots)

Avec une longueur de 20 kilomètres, la file de véhicules au Gothard a atteint un niveau qui n'avait plus été observé depuis 2022. Sur l'ensemble de la saison des vacances, les embouteillages ont toutefois été légèrement moins longs que l'année précédente. En automne, les voyageurs devront tenir compte de plusieurs fermetures nocturnes.

La chaleur estivale en Suisse et dans le nord de l'Europe n'a pas empêché les voyageurs de prendre la route vers le sud. En juillet et en août, le tunnel routier du Gothard, l'un des principaux axes de traversée des Alpes, a été très fréquenté. Comme prévu, de longs bouchons se sont régulièrement formés. C'est le 18 juillet que les voyageurs en direction du sud ont dû faire preuve de la plus grande patience. Ce samedi-là, la file de véhicules a atteint 20 kilomètres. Ce bouchon figure ainsi parmi les plus longs enregistrés ces dernières années pendant les vacances d'été.

Bouchon record en 2009

Des bouchons de 20 kilomètres avaient également été enregistrés fin juillet 2022 et en juillet 1998. Le record des vacances d'été remonte toutefois à juillet 2009, avec une file de 24 kilomètres. Des chutes de neige fraîche avaient alors ralenti la circulation sur la route du col du Gothard. Sur l'ensemble des mois de juillet et août 2026, les bouchons au portail nord ont été légèrement moins importants que l'année précédente. Au total, huit jours avec plus de 10 kilomètres de bouchons ont été recensés, contre onze en 2025.

Onze kilomètres de bouchon au portail sud

Lors des retours du sud vers le nord, le trafic se répartit généralement davantage, de sorte que les bouchons sont moins longs. Le plus long bouchon au portail sud a atteint onze kilomètres et s'est produit le 7 août. Le lendemain, la file de véhicules atteignait encore dix kilomètres. C'est donc durant ce week-end que le trafic de retour a été le plus important. L'année précédente, le plus long bouchon au portail sud avait atteint 13 kilomètres.

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Fermetures nocturnes du tunnel routier du Gothard en septembre et octobre