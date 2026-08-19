Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test de vélos pour enfants : les modèles légers et ergonomiques convainquent le plus

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Pour de nombreux enfants, le vélo est le premier moyen de transport qui leur permet de circuler de manière autonome sur la voie publique. Il est donc essentiel qu'il soit léger et conçu de manière ergonomique. Le TCS a testé dix vélos pour enfants équipés de roues de 20 pouces. Si la qualité générale des modèles est élevée, des différences apparaissent en matière d'ergonomie, de maniabilité et d'équipement.

Le Touring Club Suisse a testé, en collaboration avec le magazine "Velojournal", dix vélos pour enfants équipés de roues de 20 pouces, disponibles sur le marché suisse. Ces modèles sont généralement destinés aux enfants âgés de six à huit ans, soit d'une taille comprise entre 115 et 130 centimètres. Les critères d'évaluation portaient sur le poids, l'ergonomie, l'équipement, les performances en conditions réelles ainsi que l'efficacité du freinage. La qualité globale des vélos testés est élevée : neuf modèles obtiennent la mention "très recommandé" et un modèle la mention "recommandé".

Le poids, un facteur déterminant

Un vélo léger facilite les démarrages, les montées et le franchissement d'obstacles. Alors que sept des dix modèles testés pèsent environ huit kilogrammes, le plus lourd dépasse les onze kilogrammes. Pour les plus jeunes, cette différence est déterminante. Outre le poids, une faible hauteur d'enjambement - permettant de poser facilement les pieds au sol en restant au-dessus du cadre - ainsi que des leviers de frein facilement accessibles se révèlent essentiels pour la sécurité et le confort de conduite.

Une faible hauteur d'enjambement fait la différence

Le Cube Numove 200 Disc convainc par ses excellentes performances globales. Il obtient les meilleurs résultats lors des essais pratiques, est le seul modèle du test équipé de freins à disque hydrauliques et s'adapte facilement à la taille de l'enfant grâce à son guidon réglable et à ses leviers de frein ajustables. À égalité de points figure le Woom Go 4. Avec ses 7,6 kilogrammes, il est le vélo le plus léger du test et offre une excellente ergonomie. Son système de vitesses particulièrement intuitif a été très apprécié lors des essais pratiques.

Le Scott Contrail 200, le Naloo Chameleon 20 et l'EarlyRider Belter 20 obtiennent également d'excellentes évaluations. Le Scott se distingue par une large plage de réglage de la selle et de très bonnes qualités de conduite. Le Naloo convient déjà aux enfants de plus petite taille grâce à sa hauteur d'enjambement particulièrement basse. L'EarlyRider séduit par son faible poids et sa transmission par courroie nécessitant peu d'entretien.

Les modèles Flizzi 20 Riemen, Rascal Bikes Rascal 20, Puky LS-Pro et Rockrider Explore 900R reçoivent eux aussi la mention "très recommandé". Le Flizzi offre un équipement de qualité avec transmission par courroie et moyeu à vitesses intégrées, mais son poids de 10 kilogrammes est relativement élevé. Le Rascal est léger et durable, mais sa plage de vitesses est limitée. Le Puky ne présente pas de faiblesse majeure et convainc notamment dans les virages. Le Rockrider est bien équipé et dispose d'une large plage de vitesses, mais son tube supérieur élevé et l'écartement important des leviers de frein le destinent plutôt aux enfants de plus grande taille.

Le Stitch Stargirl est le seul modèle à obtenir la mention "recommandé". S'il est de loin le vélo le moins cher du test, il est aussi le plus lourd (11,5 kilogrammes) et le modèle présentant le niveau de qualité le plus modeste. L'effort important nécessaire pour freiner ainsi que le montage initial relativement complexe pénalisent également son évaluation.

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Ce à quoi les parents devraient prêter attention

Le test montre que le prix ou l'équipement ne sont pas les seuls critères déterminants. Un poids réduit, une faible hauteur d'enjambement ainsi que des leviers de frein facilement accessibles et réglables influencent fortement la sécurité et le confort des enfants à vélo. Le TCS recommande donc d'essayer plusieurs modèles avant l'achat et de demander conseil à un spécialiste.