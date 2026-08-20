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Les prix des carburants s'envolent : le sans plomb 95 dépasse les 2 francs

Vernier/Ostermundigen (ots)

Le prix moyen du sans plomb 95 en Suisse atteint un nouveau record pour l'année et dépasse la barre symbolique des 2 francs le litre. Une première depuis près de quatre ans. Le diesel poursuit lui aussi sa progression. Entre tensions géopolitiques, capacités de raffinage limitées et difficultés de transport sur le Rhin, rien ne laisse présager une baisse des prix à court terme. Le TCS rappelle quelques conseils pour réduire sa facture à la pompe.

Depuis plusieurs semaines, le prix du sans plomb 95 se rapprochait inexorablement de la barre des 2 francs le litre. Ce seuil symbolique vient d'être franchi, avec un prix moyen de 2.02 francs le litre en Suisse, soit une hausse de 5 centimes en une semaine. Un niveau qui n'avait plus été observé depuis septembre 2022, au début de la guerre en Ukraine. Le diesel suit la même tendance avec une hausse de 5 centimes en une semaine, pour atteindre 2.27 francs le litre.

Tensions au Proche-Orient et capacités de raffinage limitées

La situation géopolitique demeure particulièrement tendue au Proche-Orient. Les incertitudes liées à l'évolution de la situation dans la région entretiennent une forte volatilité des prix de l'énergie. Parallèlement, plusieurs raffineries situées dans le golfe Persique et en Russie ont été endommagées ces derniers mois, réduisant les capacités mondiales de raffinage. Même lorsque le pétrole brut est disponible en quantité suffisante, ces installations ne sont plus en mesure de produire autant de carburants qu'auparavant. Les prix des produits raffinés, comme l'essence et le diesel, restent ainsi durablement élevés.

Les basses eaux du Rhin renchérissent les coûts de transport

À ces tensions s'ajoutent les difficultés liées au transport fluvial. En raison de la longue période de chaleur et de sécheresse, le niveau du Rhin est exceptionnellement bas. Les bateaux transportant des carburants ne peuvent plus naviguer à pleine charge, ce qui entraîne une forte augmentation des coûts de transport.

En un peu plus d'un mois, le tarif du transport fluvial entre Rotterdam et Bâle est passé de 33.50 francs à 240 francs par tonne. Le niveau du Rhin est désormais passé sous la barre des 35 centimètres à Kaub, en Allemagne, entraînant l'interruption du transport fluvial de marchandises sur ce tronçon. À titre de comparaison, un niveau d'environ 200 centimètres est considéré comme confortable pour la navigation, tandis que les premières restrictions apparaissent déjà lorsque le niveau descend sous les 120 centimètres. En revanche, les transports entre la raffinerie de Karlsruhe et Bâle, sur le tronçon canalisé du Rhin, semblent pour l'heure pouvoir se poursuivre malgré le faible niveau des eaux.

Des prix encore inférieurs aux records de 2022

Malgré cette nouvelle hausse, les prix actuels restent inférieurs aux niveaux records atteints en 2022. Cette année-là, le sans plomb 95 avait culminé à 2.31 francs le litre et le diesel à 2.40 francs le litre. Le prix moyen du sans plomb 95 est ensuite resté supérieur à 2 francs le litre durant près de six mois, de mars à septembre 2022. Le diesel, quant à lui, est demeuré au-dessus de ce seuil pendant près d'une année, de mars 2022 à mars 2023.

Les conseils du TCS pour limiter la hausse de sa facture

Face à cette hausse des prix, le TCS recommande d'utiliser son radar des prix des carburants, qui permet de comparer les tarifs pratiqués dans près de 3'800 stations-service en Suisse et de trouver rapidement la station la plus avantageuse à proximité.

Pour savoir s'il est intéressant d'effectuer un détour afin de profiter d'un prix plus avantageux, le TCS rappelle la règle des "trois 5" : il est rentable de parcourir 5 kilomètres supplémentaires pour économiser 5 centimes par litre, à condition de faire le plein d'environ 50 litres de carburant.

Le TCS recommande également d'adopter une conduite souple selon les principes de l'EcoDrive. Une conduite anticipative et plus calme permet de réduire sa consommation de carburant jusqu'à 20 %.

Les principaux facteurs qui influencent le prix des carburants

Les prix affichés dans les stations-service suisses dépendent de nombreux facteurs nationaux et internationaux :