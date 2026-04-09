Caritas Schweiz / Caritas Suisse

La Suisse doit dénoncer clairement les violations du droit international au Proche-Orient

Caritas appelle à une politique étrangère plus cohérente et à plus de pression pour l'accès humanitaire

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Lucerne (ots)

Au Liban, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, la crise humanitaire s'aggrave. Le gouvernement israélien a explicitement exclu le Liban de l'accord de cessez-le-feu conclu avec l'Iran. Caritas Suisse demande au Conseil fédéral de s'engager davantage au Proche-Orient et de se positionner clairement en faveur du respect du droit international.

" Plus de 1,2 million de personnes ont été contraintes de quitter leur maison au Liban pour échapper à la violence ", explique Martin Hiltbrunner, responsable des programmes humanitaires chez Caritas Suisse. Dans le sud du pays et dans la banlieue sud de Beyrouth, l'armée israélienne multiplie les ordres d'évacuation. Les collaborateurs sur place font état de la poursuite des combats, de la destruction des infrastructures et des déplacements massifs de population. " La population civile est particulièrement touchée et il devient de plus en plus difficile d'acheminer l'aide humanitaire. "

Ces dernières semaines, les attaques ont tué plus de 1200 civils et 51 employés du secteur de la santé.

Situation humanitaire tendue dans la bande de Gaza et en Cisjordanie

Dans la bande de Gaza aussi, l'approvisionnement reste critique : l'accès à l'aide vitale est très limité. En mars, seuls 340 camions environ passaient chaque semaine les postes-frontières, alors qu'il en faudrait dix fois plus, soit environ 3000, pour couvrir les besoins de la population civile. En raison des attaques iraniennes contre Israël, une organisation partenaire de Caritas Suisse n'a pu acheminer que 26 chargements de camions à Gaza en mars, contre 95 en février.

Parallèlement, la situation en Cisjordanie s'aggrave. Des collaborateurs du réseau Caritas font état d'une augmentation massive des violences commises par les colons israéliens à l'encontre de la population civile palestinienne. L'ONU a documenté 150 attaques de ce type en mars.

Demandes concrètes au Conseil fédéral

" La Suisse doit nommer explicitement les violences contre les civils et les blocages de l'aide humanitaire. Sa tradition humanitaire l'y oblige ", explique Martin Hiltbrunner. " Être neutre ne signifie pas détourner le regard. Lorsque le droit international est violé, il faut une position claire et une action déterminée. "

Caritas critique la réaction hésitante de la communauté internationale et demande également au Conseil fédéral de jouer un rôle plus actif. La Suisse doit actionner tous les leviers diplomatiques, juridiques, politiques et économiques et oeuvrer pour que le droit humanitaire international soit à nouveau respecté.

En outre, le Conseil fédéral doit exclure systématiquement l'exportation vers la région de biens pouvant être utilisés à la fois à des fins civiles et militaires (double usage). " Cela permettrait d'éviter que la Suisse ne contribue à la guerre ", explique Hiltbrunner. Caritas Suisse appelle le Conseil fédéral à assumer ses responsabilités et à s'engager résolument pour la protection de la population civile et le respect du droit international.

Nouveau projet d'aide d'urgence au Liban financé par la Chaîne du Bonheur

Caritas Suisse est active au Liban depuis 2012. Ces programmes vont de l'aide d'urgence à la coopération au développement à long terme, notamment dans les secteurs de la formation, des moyens de subsistance et de la promotion d'activités génératrices de revenus.

Depuis la nouvelle escalade de la violence en 2024, et à nouveau depuis début mars de cette année, l'accent est davantage mis sur l'aide humanitaire. Actuellement, Caritas et ses organisations partenaires locales fournissent principalement de l'eau, de la nourriture, des couvertures et des matelas aux populations et assurent un soutien médical et psychologique grâce à des cliniques mobiles et des centres de santé. Un programme d'aide d'urgence financé par la Chaîne du Bonheur complète ces mesures déjà en cours.

Bande de Gaza et Cisjordanie

Dans la bande de Gaza, Caritas Suisse soutient deux organisations partenaires pour l'aide humanitaire, financée en partie par la Chaîne du Bonheur. Ils fournissent des tentes, des couvertures, de la nourriture ainsi qu'une aide en espèces pour permettre aux personnes en détresse de subvenir à leurs besoins les plus urgents, et apportent un soutien psychosocial aux enfants et aux personnes vulnérables en particulier. Les organisations partenaires de Caritas Suisse sont par ailleurs actives en Cisjordanie.