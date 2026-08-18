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Attention, enfant à bord - quelle est la fiabilité des systèmes de détection ?

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Vernier/Ostermundigen (ots)

De plus en plus de voitures sont équipées de systèmes de détection de présence d'enfants (Child Presence Detection), qui émettent un avertissement lorsqu'un enfant reste dans le véhicule. Une étude portant sur différents systèmes montre leur degré de fiabilité - avec toutefois encore des faiblesses dans la détection des nouveau-nés. Par fortes chaleurs, une voiture peut se transformer en quelques minutes en un piège thermique dangereux pour un enfant.

Lorsque les températures sont élevées, le risque est particulièrement important : si un enfant reste trop longtemps dans une voiture fermée, il s'expose à de graves problèmes de santé pouvant aller jusqu'au décès. Les nourrissons et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables, car ils ne sont pas en mesure de réguler eux-mêmes leur température corporelle ni de sortir seuls du véhicule. Afin de prévenir de tels incidents, de plus en plus de voitures sont équipées de systèmes de détection de présence d'enfants (Child Presence Detection, CPD). Ces systèmes détectent si un enfant ou un chien se trouve encore dans un véhicule stationné et émettent différents signaux afin d'alerter le propriétaire du véhicule ou les passants.

Pour protéger les enfants et les chiens

Une étude de l'ADAC, le club allemand de la mobilité, a examiné les différents systèmes et testé leur efficacité. Les tests ont été réalisés avec un mannequin représentant un nouveau-né installé dans une coque bébé dos à la route, ainsi qu'avec un mannequin représentant un enfant d'un an placé dans un siège enfant face à la route. L'étude a également vérifié si les systèmes étaient capables de détecter un chien sur la banquette arrière. Il existe deux types de systèmes CPD : les systèmes indirects et les systèmes directs. Les systèmes indirects analysent des informations liées à l'utilisation du véhicule, par exemple si le siège arrière était occupé ou si une porte arrière a été ouverte. Sur la base de ces informations, ils rappellent au conducteur de contrôler les places arrière. Les systèmes à détection directe utilisent quant à eux des capteurs dans l'habitacle afin de détecter des mouvements, y compris les mouvements respiratoires d'un enfant endormi.

Des faiblesses dans la détection des nouveau-nés

Trois des quatre voitures examinées sont équipées de systèmes CPD directs, qui se sont révélés fiables. Tous ont détecté le mannequin représentant un enfant d'un an, tandis que le système indirect peut uniquement, sur la base de certaines informations liées à l'utilisation du véhicule, rappeler qu'une place pourrait être occupée. La détection du mannequin représentant un nouveau-né dans une coque dos à la route s'est avérée plus difficile. Aucun des systèmes directs n'a pu détecter le mannequin de manière fiable. La détection fonctionnait mieux lorsque la coque était fixée avec la ceinture de sécurité du véhicule plutôt qu'avec un système Isofix. Les faibles mouvements respiratoires et corporels d'un nouveau-né pourraient expliquer ces difficultés de détection. Dans l'ensemble, l'étude montre que ces systèmes offrent un bon potentiel de protection. La grande diversité des configurations possibles en matière d'occupants et de sièges reste toutefois un défi technique.

Des signaux d'alerte variés

Les systèmes CPD se distinguent également par leur manière de réagir. Certains se limitent à afficher un message sur l'écran du véhicule. D'autres vont nettement plus loin et activent en plus les feux de détresse, le klaxon ou des fonctions d'alarme. Certains systèmes envoient également des notifications sur smartphone ou affichent directement sur l'écran du véhicule des informations destinées aux passants. Quelques systèmes utilisent en outre des fonctions déjà disponibles dans le véhicule, telles que la climatisation à l'arrêt, afin de maintenir la température de l'habitacle aussi basse que possible et de gagner ainsi un temps précieux jusqu'à l'arrivée des secours.

L'étude montre que les systèmes de détection de présence d'enfants présentent un fort potentiel pour prévenir les accidents tragiques impliquant des enfants laissés dans des voitures stationnées. Il est toutefois clair que les systèmes techniques ne peuvent jamais remplacer la responsabilité des personnes en charge des enfants. Le TCS recommande de ne jamais laisser un enfant sans surveillance dans un véhicule, même pour quelques minutes. Même lorsque les températures extérieures sont modérées, l'habitacle peut atteindre en peu de temps des températures potentiellement mortelles pour les enfants comme pour les animaux. Il est également recommandé d'aérer brièvement le véhicule avant d'y monter. Par ailleurs, l'écart entre la température de l'habitacle climatisé et la température extérieure ne devrait pas dépasser 6 degrés. Des écarts de température plus importants peuvent solliciter l'organisme et, par exemple, favoriser un refroidissement.