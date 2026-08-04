Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Rentrée scolaire : attention aux enfants

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Vernier/Ostermundigen, le 4 août 2026 (ots)

Pour la 2ème année consécutive, le TCS mène la campagne de prévention autour de la devise "Observer | Ralentir | S'arrêter". L'Association suisse des transports routiers (ASTAG) et l'association professionnelle Les Routiers Suisses contribuent également à porter ce message de sécurité au coeur même du trafic.

Après les vacances d'été, la circulation change aux abords des écoles, des jardins d'enfants, des arrêts de transports publics et dans les quartiers résidentiels. Les enfants reprennent leurs déplacements à pied, à vélo ou en trottinette, souvent au coeur des heures de pointe. Beaucoup découvrent encore leur trajet scolaire et peuvent facilement être distraits. De plus, les enfants évaluent les vitesses et les distances avec moins de précision que les adultes. Pour cette raison, la campagne 2026 mettra l'accent sur le mot ralentir afin que les automobilistes adaptent leur vitesse aux circonstances.

Pour les conducteurs, cela signifie qu'ils doivent s'attendre à des situations imprévues partout où des enfants peuvent se trouver. Ceux-ci peuvent être masqués par des véhicules stationnés, des haies ou d'autres obstacles. Ils peuvent s'engager soudainement sur la chaussée ou réagir de manière imprévisible. Dans ces conditions, respecter la limitation de vitesse ne suffit pas toujours et il faut pouvoir anticiper suffisamment tôt une situation inattendue.

Mandaté par le Fonds de sécurité routière (FSR), le TCS mène depuis 2025 la campagne nationale pour la sécurité sur le chemin de l'école "Observer | Ralentir | S'arrêter" afin de sensibiliser les conducteurs à adopter un comportement sûr envers les enfants dans la circulation routière. La première année était consacrée à "Observer", avec un accent particulier sur l'observation attentive de l'environnement routier. Dès cet été, la thématique "Ralentir" de la campagne est mise en avant.

Un nouveau test interactif pour visualiser la distance d'arrêt

Afin d'illustrer concrètement l'importance de la vitesse, la campagne s'enrichit d'un nouveau test interactif. À partir de situations de circulation typiques, les automobilistes peuvent constater directement l'impact de la vitesse sur la distance d'arrêt. Cet outil met en évidence pourquoi une vitesse adaptée est particulièrement importante dans les quartiers résidentiels, aux abords des établissements scolaires, près des arrêts de transports publics ou dans les endroits où la visibilité est réduite.

La police, les communes et les écoles relaient le message

Pour cette deuxième année de campagne, le TCS met à disposition de nouveaux visuels et supports de communication consacrés au thème "Ralentir". Les corps de police, les communes et les écoles les utiliseront sur le terrain afin de sensibiliser les conducteurs à l'approche de la rentrée scolaire. Les résultats de la première année démontrent l'efficacité de ce vaste réseau de partenaires : les communes et les corps de police ont utilisé près de 6 000 emplacements d'affichage, plus de 4 000 banderoles ont été installées et plus de 90 000 articles de sensibilisation ont été distribués aux conducteurs lors d'actions menées sur le terrain. Par ailleurs, plus de 1 000 classes ont participé à la campagne en réalisant près de 30 000 figurines parfumées destinées à rappeler aux automobilistes de redoubler d'attention envers les enfants.

Sur la route, les camions passent le message

En complément de la campagne nationale, le TCS lance l'initiative "Je m'arrête pour chaque enfant". Menée en collaboration avec l'Association suisse des transports routiers ASTAG et l'association professionnelle Les Routiers Suisses, cette déclinaison de la campagne s'affichera sur des camions circulant sur les routes suisses grâce à des autocollants et des habillages aux couleurs de l'initiative. Les chauffeurs professionnels contribueront ainsi à sensibiliser l'ensemble des usagers à l'importance d'une conduite attentive et adaptée à proximité des enfants.

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