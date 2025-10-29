Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Aide d'urgence numérique et mobile : EchoSOS et le TCS unissent leurs forces

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Le Touring Club Suisse devient le nouveau partenaire principal de l'application d'urgence EchoSOS. Ensemble, les deux partenaires s'engagent à connecter plus rapidement et plus efficacement les personnes en situation d'urgence avec des services professionnels. L'application se présente avec une mise à jour complète. EchoSOS reste le compagnon numérique en cas d'urgence et permet désormais aux membres du TCS d'accéder directement à leurs prestations d'assistance via l'application.

Au fil des années, EchoSOS s'est imposée comme l'application d'alerte leader en Suisse. Elle regroupe les numéros d'urgence de plus de 130 pays et affiche, grâce à la géolocalisation, ceux qui sont pertinents selon l'endroit où se trouve l'utilisateur. EchoSOS est gratuite et financée par des dons ainsi que par des partenariats avec des centrales d'appels d'urgence, des services de santé, des domaines skiables, des services sanitaires, des hôpitaux et des organisateurs d'événements. Avec l'arrivée du TCS comme partenaire principal, l'application franchit une nouvelle étape dans son développement. Le TCS apporte son expertise de plusieurs décennies dans le domaine de l'assistance d'urgence et des accidents, et il exploite la plus grande organisation d'ambulances de Suisse. Grâce au livret ETI, les membres bénéficient d'un soutien 24h/24 et 7j/7 dans le monde entier - qu'il s'agisse de conseils médicaux, d'une aide en cas de catastrophe naturelle ou de rapatriements en Suisse.

Gagner des minutes vitales

Un appel d'urgence peut être déclenché rapidement et directement depuis l'application, les données de localisation GPS étant transmises automatiquement aux secours. Ainsi, des minutes vitales peuvent être gagnées en situation d'urgence. EchoSOS permet également d'enregistrer des informations médicales importantes - telles que les allergies ou le groupe sanguin - dans un passeport d'urgence numérique, partageable instantanément avec les secours. Un code QR du passeport d'urgence peut être placé sur l'écran de verrouillage, permettant ainsi aux secours d'y accéder même en cas d'inconscience. En Suisse, pour les situations non vitales, l'application affiche en outre les services d'urgence les plus proches.

Nouvelles fonctionnalités et intégration des prestations TCS

Avec la version 5.0, EchoSOS bénéficie d'une mise à jour complète offrant une assistance encore plus complète en cas d'urgence. La principale nouveauté réside dans l'intégration directe des prestations du TCS. Les membres peuvent enregistrer leur carte de membre numérique TCS dans le nouvel Echo Wallet et accéder à tout moment aux services du TCS - de la disponibilité 24/7 du centre d'appels ETI jusqu'à l'assistance complète en cas de panne ou d'accident.

L'application adopte un design moderne avec un écran d'accueil clair et structuré, mettant davantage en valeur la carte d'urgence optimisée. Celle-ci affiche désormais aussi les emplacements des défibrillateurs dans toute la Suisse, facilitant ainsi l'orientation lors d'une urgence.

Les utilisatrices et utilisateurs peuvent enregistrer en toute sécurité dans l'Echo Wallet des documents essentiels comme le passeport d'urgence numérique ou le carnet de vaccination, consultables immédiatement en cas de besoin. L'application propose également un guide d'urgence contenant des articles utiles et des conseils pratiques sur les situations médicales d'urgence.

Dans les mois à venir, EchoSOS sera enrichie de nouvelles fonctionnalités innovantes. Parmi celles-ci, la transmission élargie de la position, permettant par exemple à des sportifs pratiquant des activités à risque ou à des personnes âgées de partager leur localisation ponctuellement avec des proches ou des personnes de confiance.

______________________

Ubique Innovation AG - Numériser avec sens

Derrière EchoSOS se trouve l'entreprise suisse Ubique Innovation AG. Fondée en 2010 à Zurich, Ubique a connu une croissance continue et organique au cours de ses 15 années d'existence et emploie aujourd'hui environ 60 collaborateurs. Positionnée à l'interface entre technologie et utilisateurs, Ubique développe des produits numériques de haute qualité utilisés quotidiennement par plus de 10 millions de personnes. En moyenne, une application Ubique est ouverte 30 fois par seconde. Outre EchoSOS, Ubique est active dans d'autres domaines : avec l'application Fluid Meteo, elle propose des services météorologiques mondiaux et développe également l'application MétéoSuisse. Dans le domaine de la mobilité, Ubique est à l'origine des services Viadi et de l'application SBB Mobile. Dans le domaine des géoservices, elle développe notamment les applications de swisstopo, SuisseMobile et du CAS, et contribue activement au projet open source OpenMobileMaps. Dans le domaine de la sécurité et de l'e-gouvernement, Ubique propose avec la plateforme Heidi un environnement moderne pour la gestion des identités et des accès, les " Verifiable Credentials " et les cas d'usage liés au nouvel écosystème de l'e-ID.