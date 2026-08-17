Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

GPS vélo à l'essai : les prestataires spécialisés ont une longueur d'avance

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Le TCS a testé des applications de navigation pour cyclistes dans deux scénarios différents, en accordant une attention particulière à la sécurité des itinéraires proposés. Les prestataires spécialisés se sont révélés plus convaincants que les services cartographiques généralistes.

En Suisse, quelque 1,4 million de vélos électriques sont en circulation et sont volontiers utilisés pour parcourir de longues distances. Grâce à l'assistance électrique, même les cyclistes occasionnels se lancent dans des excursions plus longues. Il existe de nombreuses applications de navigation permettant de choisir l'itinéraire approprié. Le TCS en a testé une sélection et les a comparées lors d'un trajet à travers la ville de Berne et d'une excursion autour de Laupen. Le test s'est placé du point de vue d'un utilisateur de vélo électrique peu expérimenté à la recherche de l'itinéraire le plus sûr pour atteindre sa destination. Afin d'évaluer la sécurité des itinéraires proposés, les différents tronçons ont été classés - de la piste cyclable à la route principale sans infrastructure cyclable - et assortis d'une note de sécurité. La facilité d'utilisation ainsi que le coût des applications ont également été pris en compte.

Apple Plans présente des lacunes en ville

Sur le parcours urbain, les applications de Bikemap, OsmAnd, Komoot, Google et Apple ont été testées. Bikemap a obtenu le meilleur résultat. L'application s'est notamment distinguée en proposant presque systématiquement des rues de quartier et des zones limitées à 30 km/h. L'itinéraire proposé par Apple Plans s'est montré le moins convaincant. De nombreux tronçons sur des routes principales très fréquentées ainsi qu'un passage où il est nécessaire de pousser le vélo ont eu un impact négatif sur le résultat.

SuisseMobile convainc lors de l'excursion

Lors du test de l'excursion, avec départ et arrivée à Laupen (BE), Apple Plans n'a pas été évalué, car il n'est pas possible d'ajouter des étapes intermédiaires en mode vélo. L'application s'est en outre interrompue pendant le test. À sa place, l'application SuisseMobile a été examinée et utilisée comme référence. Son itinéraire s'est immédiatement révélé convaincant et a obtenu la meilleure évaluation du test. Komoot a repris intégralement l'itinéraire de SuisseMobile et obtenu les mêmes résultats en matière de sécurité et de facilité d'utilisation. Son léger retard sur SuisseMobile s'explique uniquement par son coût plus élevé. Google Maps a obtenu le moins de points, car l'itinéraire proposé n'empruntait que peu l'itinéraire cyclable officiel. Google Maps a néanmoins obtenu la mention "très recommandé", ce qui souligne le bon niveau général des applications pour les excursions à vélo.

Bikemap remporte le test

Pour établir l'évaluation globale, la moyenne des résultats obtenus sur les deux parcours a été calculée. Les quatre applications utilisées lors des deux séries de tests ont été prises en compte. Bikemap arrive en tête avec un score de 77,65 %. L'application s'est montrée convaincante aussi bien en milieu urbain qu'à la campagne et s'est particulièrement distinguée par le choix d'itinéraires sûrs. OsmAnd, avec 73,2 %, et Komoot, avec 70,75 %, se suivent de près aux deuxième et troisième places. Pour Komoot, l'importante différence entre le résultat obtenu sur le parcours urbain (60,8 %) et celui de l'excursion (80,7 %) est particulièrement frappante. Google Maps a été distancé dans les deux tests, car l'application ne tient pas compte de critères spécifiquement adaptés au trafic cycliste et n'a souvent pas choisi l'itinéraire le plus sûr. Au total, les quatre applications de navigation ont toutefois toutes obtenu la mention "très recommandé". Le test montre néanmoins clairement que les prestataires spécialisés obtiennent de meilleurs résultats que les applications généralistes des grands fournisseurs de services cartographiques.