Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test TCS: i migliori detergenti per insetti non sono i più costosi

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Per rimuovere i residui di insetti dalla carrozzeria, dai fari o dalle visiere dei caschi, molti automobilisti e motociclisti utilizzano detergenti specifici per insetti. Il TCS ha esaminato nove prodotti disponibili sul mercato svizzero nell'ambito di un test comparativo. I risultati mostrano differenze particolarmente marcate, mentre il prezzo non rappresenta necessariamente un indicatore affidabile della qualità.

Un buon detergente per insetti deve essere in grado di rimuovere efficacemente i residui preservando al contempo i materiali del veicolo e limitando i rischi per l'ambiente e la salute. Il TCS ha quindi valutato nove prodotti secondo diversi criteri. Sono stati presi in considerazione il potere detergente, la compatibilità con i materiali, la facilità d'uso e i rischi per l'ambiente e la salute.

Tre prodotti ottengono il punteggio migliore

Il Nigrin Detergente per insetti, formula biologica e l'OK Power Detergente per catrame e insetti ottengono i migliori risultati del test comparativo e ricevono la valutazione "molto consigliato". Il detergente per insetti di Nigrin si è distinto per l'eccellente efficacia. Quello di OK Power ha invece convinto per l'ottima compatibilità ambientale. Il Meguiar's Bug Remover, Formula Professionale completa il podio con la valutazione "molto consigliato", grazie soprattutto alla facilità d'impiego e all'ottima adesione sulle superfici verticali. Il Dr. Wack CW1:100 Rimuovi insetti, il Gyeon Bug & Grime, il Koch Chemie Insect & Dirt Remover, il Kuizy Detergente per insetti e il Motorex Insect Cleaner Pre-Treatment ottengono la valutazione "consigliato".

I prodotti più costosi non sono per forza i migliori

Il test dimostra che il prezzo elevato non è indice affidabile di qualità. Il detergente per catrame e insetti OK Power, che occupa il primo posto della classifica, è anche il prodotto meno costoso del confronto, ossia CHF 4.95 per 500 ml. Il detergente per insetti Nigrin, che condivide il primo posto, è venduto a CHF 10.- per 500 ml ed è anch'esso tra i prodotti più convenienti del test. Al contrario, il Muc Off Bug & Tar Remover è il prodotto più costoso, venduto a CHF 14.- per soli 250 ml. Nonostante la compatibilità sia buona con alcuni materiali, il detergente di Muc Off è l'unico a ottenere la valutazione "consigliato con riserva", in particolare a causa della poca efficacia di pulizia.

Differenze importanti per quanto riguarda la semplicità d'utilizzo

Anche la semplicità d'utilizzo è stata oggetto di valutazione. Gli esperti del TCS hanno esaminato in particolare la qualità della nebulizzazione, la maneggevolezza, la capacità del prodotto di aderire alle superfici verticali, la tenuta dei flaconi e i dispositivi di sicurezza. Il detergente di Meguiar's si è distinto in modo particolare in questo ambito. Anche i prodotti di Koch Chemie e Kuizy hanno ottenuto buoni risultati. Al contrario, alcuni detergenti hanno perso punti a causa di spruzzatori meno pratici o di flaconi che possono presentare perdite quando vengono trasportati in posizione orizzontale. Il prodotto di Muc Off è inoltre l'unico del confronto dotato di un sistema di sicurezza per bambini.

Differenze importanti dal punto di vista ambientale

Diversi detergenti sono classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico e non devono essere scaricati nei corsi d'acqua o nelle fognature senza adeguato controllo. Il detergente per catrame e insetti OK Power si distingue anche sotto questo aspetto. Ha ottenuto il miglior punteggio ambientale del test. È inoltre l'unico prodotto che non presenta né una classificazione di pericolo per la salute né una classificazione di pericolo per l'ambiente acquatico. Il TCS raccomanda di pulire la parte anteriore del veicolo in un'area di lavaggio predisposta all'utilizzo, di rispettare i tempi di azione indicati dal produttore e di indossare guanti e occhiali di protezione per evitare irritazioni della pelle e degli occhi.

La compatibilità con i materiali rimane un criterio importante

Non tutti i prodotti presentano lo stesso livello di compatibilità con i materiali. Durante i test, nel corso delle quali i materiali sono stati esposti ai detergenti per 24 ore, i prodotti di Koch Chemie, Kuizy e Muc Off hanno provocato la formazione di crepe sul policarbonato, un materiale utilizzato in particolare per i fari e le visiere dei caschi. Sono state inoltre osservate alterazioni dell'alluminio con i prodotti di Nigrin, OK Power, Koch Chemie e Kuizy. Questi risultati dimostrano che, oltre all'efficacia di pulizia, è importante scegliere un prodotto adatto alle superfici da trattare, soprattutto quando viene utilizzato su elementi sensibili come i gruppi ottici dei fari o le visiere dei caschi. Dopo l'utilizzo, si raccomanda inoltre di risciacquare accuratamente con acqua le superfici trattate o pulite, in modo da eliminare ogni residuo di prodotto.