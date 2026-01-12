Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Il freddo raddoppia gli interventi di soccorso stradale del TCS

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

A causa del freddo intenso dei primi giorni di gennaio, il servizio di soccorso stradale del TCS ha registrato volumi giornalieri da record. In media, il TCS effettua circa 1'000 interventi al giorno. Solo lunedì 5 gennaio si sono registrati 2'232 interventi, seguiti da 1'884 il giorno successivo. In quasi il 60 % dei casi, la causa è stata la batteria d'avviamento, che ha smesso di funzionare a causa del freddo.

La batteria a 12 volt rappresenta uno dei punti deboli più frequenti in inverno. In genere ha una durata di vita di circa cinque anni. Tuttavia, durante la stagione fredda è sottoposta a un forte stress a causa delle basse temperature e dell'uso intensivo di dispositivi supplementari come il riscaldamento dei sedili, del volante e dei vetri. I guasti alla batteria sono quindi frequenti in questo periodo. Tali guasti possono essere evitati controllando lo stato della batteria e sostituendola, se necessario, prima dell'arrivo del grande freddo.

2025 senza condizioni meteorologiche estreme

Lo scorso anno il TCS ha prestato assistenza per dei guasti 368'000 volte. Le condizioni meteorologiche sono state equilibrate, con temperature costanti in estate, nessuna giornata di caldo estremo e delle temperature più miti all'inizio del 2025, così come all'avvio dell'inverno nei mesi di novembre e dicembre. Un evento di nevicate eccezionali come quello del novembre 2024, che aveva paralizzato l'intera Svizzera nord-occidentale, non si è ripetuto. Va inoltre sottolineato che i veicoli moderni segnalano tempestivamente eventuali anomalie (stato della batteria, perdita di pressione degli pneumatici o errori di sistema), consentendo agli automobilisti di rivolgersi per tempo ad un'officina.

Nel bilancio annuale, la causa più frequente di guasto rimane la batteria d'avviamento, sia per i veicoli con motore a combustione sia per quelli elettrici. Nel 2025, oltre un terzo degli interventi (37,2 %) è stato dovuto a problemi alla batteria d'avviamento, mentre la seconda causa più frequente riguarda i danni agli pneumatici (16,5 %). Nell'80 % dei casi, le persone soccorse hanno potuto proseguire il viaggio grazia all'intervento del TCS.