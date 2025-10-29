Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Assistenza d'emergenza digitale e mobile: EchoSOS e TCS uniscono le forze

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Il Touring Club Svizzero è il nuovo partner principale dell'app d'emergenza EchoSOS. Insieme, i due partner si impegnano a collegare le persone in caso di emergenza in modo più rapido e affidabile grazie all'assistenza professionale. L'app si presenta con un aggiornamento completo. EchoSOS rimane il compagno digitale in caso di emergenza e consente ai soci TCS di accedere direttamente alle prestazioni di assistenza tramite l'app.

Negli ultimi anni, EchoSOS si è affermata come l'app di allarme leader in Svizzera. Include i numeri di emergenza di oltre 130 Paesi e, grazie alla geolocalizzazione, mostra sempre quelli pertinenti in base alla posizione. L'app è gratuita e si finanzia attraverso donazioni e partnership con centrali d'allarme, uffici della sanità, comprensori sciistici, servizi di soccorso, ospedali e organizzatori di eventi. Con l'arrivo del TCS come partner principale, EchoSOS compie un importante passo avanti. Il TCS vanta decenni di esperienza nell'assistenza in caso di emergenza e incidenti ed è la più grande organizzazione di ambulanze della Svizzera. Con il libretto ETI, i soci ricevono assistenza 24 ore su 24 in tutto il mondo - dalla consulenza medica all'aiuto in caso di catastrofi naturali fino al rimpatrio in Svizzera.

Minuti che salvano la vita

Un allarme d'emergenza può essere lanciato rapidamente e direttamente dall'app, con l'invio automatico dei dati GPS ai soccorsi. In questo modo, si possono guadagnare minuti preziosi in caso di emergenza. EchoSOS consente anche di memorizzare informazioni mediche importanti, come allergie o gruppo sanguigno, in un passaporto d'emergenza digitale, che può essere condiviso immediatamente con i soccorritori. Un codice QR del passaporto d'emergenza può essere posizionato sulla schermata di blocco, permettendo l'accesso ai dati anche in caso di incoscienza. In Svizzera, per situazioni non vitali, l'app mostra inoltre i centri di pronto soccorso più vicini.

Nuove funzionalità e integrazione dei servizi TCS

Con la versione 5.0, EchoSOS riceve un aggiornamento completo che offre un supporto ancora più ampio in caso di emergenza. Una delle principali novità è l'integrazione diretta dei servizi del TCS. I soci possono memorizzare la propria tessera digitale TCS nel nuovo Echo Wallet e accedere in ogni momento alle prestazioni TCS - dalla reperibilità 24/7 della centrale ETI all'assistenza completa in caso di guasto o incidente.

L'app si presenta con un design moderno e un'interfaccia chiara che mette in primo piano la mappa d'emergenza ottimizzata. Quest'ultima mostra ora anche le posizioni dei defibrillatori in tutta la Svizzera, facilitando l'orientamento in caso di necessità.

Gli utenti possono conservare in modo sicuro nell'Echo Wallet documenti importanti come il passaporto d'emergenza digitale o il certificato vaccinale, accessibili immediatamente in caso di bisogno. L'app offre inoltre una guida d'emergenza con articoli utili e consigli pratici sulle situazioni mediche urgenti.

Nei prossimi mesi, l'app EchoSOS verrà arricchita con innovazioni. È prevista, tra l'altro, una funzione di trasmissione avanzata della posizione, che consentirà, ad esempio, a sportivi che praticano attività a rischio o a persone anziane di condividere la propria posizione in modo temporaneo con familiari o persone di riferimento.

____________________

Ubique Innovation AG - digitalizzare con senso

Dietro lo sviluppo di EchoSOS si trova la società svizzera Ubique Innovation AG. Fondata a Zurigo nel 2010, Ubique ha registrato una crescita continua e organica e oggi impiega circa 60 collaboratori. L'azienda opera all'intersezione tra tecnologia e utenti finali, sviluppando prodotti digitali di alta qualità utilizzati ogni giorno da oltre 10 milioni di persone. In media, un'app di Ubique viene aperta 30 volte al secondo. Oltre a EchoSOS, Ubique è attiva in diversi settori: con l'app Fluid Meteo offre servizi meteorologici globali e sviluppa anche l'app MeteoSvizzera. Nel campo della mobilità, è responsabile dei servizi Viadi e dell'app SBB Mobile. Nei geoservizi, sviluppa tra l'altro le app di swisstopo, SvizzeraMobile e del CAS, contribuendo al progetto open source OpenMobileMaps. Nel campo della sicurezza e dell'e-government, Ubique propone con la piattaforma Heidi un ambiente moderno per la gestione delle identità e degli accessi, le credenziali verificabili e le applicazioni legate al nuovo ecosistema della e-ID.