Infomaniak

Infomaniak étend son Public Cloud souverain avec des services managés, pensés pour une migration simple depuis les hyperscalers

Bild-Infos

Download

Genève (ots)

Le prestataire cloud Infomaniak annonce une évolution majeure de son Public Cloud souverain, avec de nouveaux services managés (Kubernetes et bases de données), des instances GPU hautes performances et des services d'IA intégrés. Le Public Cloud d'Infomaniak est entièrement conçu, opéré et maîtrisé en Suisse pour garantir un niveau de souveraineté des données inégalé en Europe, sans dépendance à des fournisseurs ou législations extra-européennes. Alimentée exclusivement par des énergies renouvelables et exploitée dans des data centers à haute efficacité énergétique, cette infrastructure permet aux organisations de réduire durablement leur empreinte environnementale et de réaliser des économies significatives par rapport aux hyperscalers, tout en conservant des standards techniques élevés et une maîtrise totale de leurs données.

Des services cloud managés pour simplifier l'adoption du cloud

Jusqu'à récemment, le Public Cloud d'Infomaniak reposait principalement sur les briques d'infrastructure OpenStack : instances, stockage et réseau. Depuis un an et demi, Infomaniak a développé ses propres surcouches logicielles afin de proposer des services managés de niveau supérieur, comparables à ceux des grands fournisseurs de cloud public.

Parmi ces services figurent notamment :

Kubernetes as a Service (KaaS) pour orchestrer des applications conteneurisées sans gérer l'infrastructure sous-jacente ;

pour orchestrer des applications conteneurisées sans gérer l'infrastructure sous-jacente ; Database as a Service (DBaaS) pour exploiter des bases de données résilientes, sauvegardées et maintenues automatiquement ;

pour exploiter des bases de données résilientes, sauvegardées et maintenues automatiquement ; Instances GPU pour l'IA et le calcul intensif ;

pour l'IA et le calcul intensif ; Et DNS managé.

Ces services sont accessibles via API, Terraform et directement depuis l'interface d'Infomaniak, facilitant leur adoption par des équipes déjà habituées aux environnements cloud modernes.

Kubernetes managé avec mises à jour sans interruption

Le service Kubernetes managé d'Infomaniak permet aux équipes DevOps et développeurs de déployer et d'exploiter des applications conteneurisées sans se soucier de la maintenance de la plateforme. Infomaniak prend en charge l'ensemble de la couche d'orchestration : création du cluster, haute disponibilité, sécurité et mises à jour selon le principe des rolling updates.

Infomaniak propose une offre mutualisée gratuite pour les tests et petits projets, ainsi que des offres dédiées avec SLA, incluant plusieurs instances de control plane. Les ressources applicatives restent entièrement sous le contrôle du client via les workers du Public Cloud, avec des fonctionnalités d'autoscaling horizontal pour adapter automatiquement la capacité à la charge.

Base de données managée, résiliente et évolutive

Avec Database as a Service, Infomaniak simplifie radicalement l'exploitation des bases de données dans son cloud. Le service fournit des clusters prêts à l'emploi, sans que les entreprises n'aient à gérer l'installation, la réplication, les sauvegardes ou les mises à jour. Les clients peuvent choisir entre une instance unique sans SLA et des clusters de deux ou trois noeuds avec des niveaux de SLA croissants.

Les bases de données sont réparties sur plusieurs zones de disponibilité indépendantes, assurant une forte résilience face aux incidents matériels ou réseau. Le service intègre nativement des sauvegardes quotidiennes configurables, une rétention personnalisable, le Point-in-Time Recovery et l'augmentation dynamique des capacités et du nombre d'instances.

GPU et IA avec des capacités de calcul avancées

Le Public Cloud d'Infomaniak propose des instances GPU en accès direct (pass-through), adaptées aux workloads intensifs tels que l'intelligence artificielle, le calcul scientifique, l'analyse de données ou le rendu. Les modèles actuellement disponibles incluent notamment les NVIDIA L4, T4 et A2, avec des A100 et L40S, largement utilisées pour l'exploitation des modèles d'IA de dernière génération.

Ces capacités GPU s'intègrent nativement aux environnements Kubernetes et aux instances du Public Cloud, permettant de déployer des pipelines IA complets dans un environnement souverain.

Infomaniak propose également des services d'IA à la demande, accessibles via API compatible OpenAI, qui permettent aux entreprises d'exploiter des modèles d'IA open source hébergés et exécutés en Suisse. Ces services couvrent notamment des cas d'usage tels que l'analyse et le résumé de documents, la transcription audio, l'extraction d'informations ou l'intégration de fonctionnalités d'IA dans des applications métiers. Ils peuvent être combinés aux ressources GPU et aux clusters Kubernetes du Public Cloud pour construire des solutions IA sur mesure, sans transfert de données hors d'Europe.

Une transition cloud simple et compatible avec AWS et Azure

"Lorsqu'une entreprise souhaite renforcer la résilience et l'indépendance de son IT vis-à-vis des GAFAM, le Public Cloud est de loin le chantier le plus simple à mener. Contrairement à une migration de suite collaborative ou d'outils métiers, cela ne modifie aucune habitude de travail pour les utilisateurs finaux et permet aux administrateurs systèmes de déployer des infrastructures redondantes avec des technologies standards." explique Martial Fol, Head of Infrastructure chez Infomaniak.

Grâce à l'utilisation de technologies ouvertes et standardisées, le passage au Public Cloud d'Infomaniak est conçu pour être fluide, progressif et réversible. Les architectures déployées sur AWS ou Azure peuvent être migrées sans refonte applicative majeure, en conservant les mêmes pratiques DevOps, les mêmes outils d'automatisation et les mêmes standards de sécurité.

Cette méthodologie commune permet aux organisations de réduire leur dépendance aux hyperscalers, de reprendre le contrôle sur leurs données et leurs coûts, tout en s'appuyant sur des standards industriels éprouvés.

Académie avec un réseau de partenaires certifiés

Le prestataire cloud suisse a également lancé son Académie Infomaniak, un programme de formation certifiant, destiné aux développeurs, intégrateurs et partenaires. À son lancement, l'Académie propose des parcours structurés autour du Public Cloud et de kSuite Pro qui réunit toutes les applications de productivité de l'entreprise, afin de garantir un haut niveau de compétences et de bonnes pratiques.

Un réseau de partenaires certifiés est déjà en place pour accompagner les entreprises dans leur migration vers un cloud 100% souverain, depuis la phase d'audit et de conception jusqu'à l'exploitation en production. Ce dispositif permet aux organisations de s'appuyer sur des experts locaux tout en bénéficiant du support direct d'Infomaniak.

Crédits d'essai pour découvrir l'écosystème cloud Infomaniak

Pour permettre aux entreprises et développeurs de tester l'ensemble de ses services de cloud computing, Infomaniak offre 300 CHF ou 300 EUR de crédit cloud, utilisables durant 3 mois après activation avec carte bancaire. Ces crédits peuvent être utilisés pour l'ensemble du Public Cloud, y compris Kubernetes, Database as a Service, GPU et services d'IA.

Un cloud souverain, écologique et pleinement maîtrisé

Le Public Cloud d'Infomaniak fonctionne exclusivement dans des data centers suisses, entièrement conçus, exploités et maintenus par Infomaniak, avec du personnel basé en Suisse et sans sous-traitance. L'ensemble du traitement, du stockage et de l'exploitation des services est réalisé sur le territoire suisse, garantissant une conformité stricte au RGPD et à la Loi suisse sur la protection des données (LPD). Cette maîtrise totale offre des garanties fortes aux secteurs sensibles tels que la santé, la finance, l'éducation ou les administrations publiques, dans un contexte géopolitique où l'accès extraterritorial aux données et la dépendance aux infrastructures non européennes constituent des risques croissants.

Les infrastructures d'Infomaniak sont alimentées à 100% par des énergies renouvelables et conçues pour une efficacité énergétique maximale. Une partie significative de l'électricité consommée est revalorisée sous forme de chaleur et réinjectée dans le réseau de chauffage urbain, permettant de chauffer des milliers de logements. Cette approche réduit significativement l'empreinte carbone du cloud et inscrit l'infrastructure dans une logique de durabilité à long terme, tant environnementale qu'économique.

"Dans un contexte d'incertitude géopolitique croissante, les entreprises européennes doivent pouvoir s'appuyer sur des infrastructures cloud performantes, transparentes et maîtrisées localement afin de garantir la pérennité de leur activité et ne plus dépendre de décisions prises unilatéralement par d'autres pays." explique Marc Oehler, CEO d'Infomaniak

Pour en savoir plus