Danone DACH

Rappel de certains lots d’Aptamil

Bild-Infos

Download

Zurich (ots)

En concertation avec les autorités suisses, Danone rappelle en Suisse certains lots de production d’Aptamil – dans le contexte de la mise à jour des recommandations concernant le seuil de céréulide. Le rappel concerne les produits mentionnés en annexe, avec les dates de durabilité minimale (DDM) indiquées.

La santé et la sécurité des nourrissons, ainsi que le respect des exigences réglementaires locales, ont toujours été la priorité absolue de Danone. Dans ce contexte, Danone salue la clarté de la nouvelle ligne directrice scientifique publiée lundi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). À la lumière de l’évolution des lignes directrices réglementaires – y compris la récente recommandation scientifique de l’EFSA concernant les seuils préventifs de la céréulide dans les préparations pour nourrissons – Danone rappelle les lots concernés.

La céréulide peut provoquer des symptômes tels que vomissements et diarrhées. Ceux‑ci apparaissent généralement entre 30 minutes et six heures après la consommation. Si des parents s’inquiètent de l’état de santé de leur enfant, nous les invitons à consulter leur pédiatre.

Les produits appartenant aux lots concernés ne doivent plus être utilisés et doivent être rapportés au point de vente. Le prix d’achat sera remboursé même sans reçu.

Sur notre plateforme aptaclub.ch, les parents peuvent vérifier si la date de durabilité minimale d’un produit est concernée. Ils peuvent également contacter à tout moment notre service destiné aux parents :

· Aptamil: Téléphone: 0800 55 06 09 | www.aptaclub.ch

Nous souhaitons assurer les parents que tous les produits qui ne sont pas inclus dans le rappel sont sûrs.