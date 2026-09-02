Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Caritas Suisse fête ses 125 ans : il faut faire preuve de plus de détermination dans la lutte contre la pauvreté

Malgré les progrès réalisés, la pauvreté reste à un niveau élevé

Bild-Infos

Download

Lucerne (ots)

Caritas Suisse a été fondée en 1901 afin de venir en aide aux personnes dans le besoin. Aujourd'hui, on voit que la pauvreté est loin d'être éradiquée. À l'occasion de son anniversaire, Caritas appelle à une action résolue en faveur des personnes concernées. Afin de sensibiliser la population, Caritas inaugure le 9 septembre son exposition " Inégalités : en quoi la pauvreté nous concerne ".

125 ans après sa création, Caritas Suisse dresse un bilan de l'évolution de la pauvreté dans le monde. " Les progrès réalisés au cours des dernières décennies sont impressionnants, mais ils peuvent rapidement être réduits à néant ", met en garde Esther Reinhard, directrice par intérim de Caritas Suisse. Alors que la crise climatique, les guerres et les inégalités s'aggravent, les pays riches comme la Suisse réduisent massivement leurs contributions à la coopération internationale. Selon Esther Reinhard, " la réduction de la pauvreté est pratiquement au point mort. " Actuellement, environ 1,1 milliard de personnes sont touchées dans le monde.

En Suisse aussi, la pauvreté est devenue un problème chronique. La Confédération, les cantons et les communes ne disposent d'aucune stratégie commune pour s'attaquer efficacement à ce problème. Le nombre de personnes vivant au seuil de pauvreté ou légèrement au-dessus reste élevé, à 1,45 million de personnes. Cela représente une personne sur six : en moyenne, chaque classe compte quatre enfants dont les parents ont du mal à subvenir à leurs besoins essentiels.

Malgré ces chiffres élevés, les prestations sociales et les droits fondamentaux sont mis à mal : les familles qui vivent au seuil de pauvreté sont confrontées à d'énormes difficultés, mais l'État les laisse se débrouiller seules. Les personnes qui ne possèdent pas de passeport suisse risquent de perdre leur droit de séjour si elles perçoivent l'aide sociale, et les réfugiés vont devoir se contenter d'une aide sociale réduite. " Les événements actuels m'inquiètent ", déclare Esther Reinhard. C'est précisément maintenant que nous devons éviter que davantage de personnes ne se retrouvent dans une situation précaire. La politique doit faire preuve de plus de courage et de détermination dans la lutte contre la pauvreté. "

Exposition : découvrir les différentes dimensions de la pauvreté

Avec l'exposition " Inégalités : en quoi la pauvreté nous concerne ", Caritas Suisse souhaite sensibiliser le grand public, et en particulier les classes, à cette thématique. Du 9 au 30 septembre, l'exposition organisée au siège de Lucerne montre ce que signifie la pauvreté en Suisse et dans le monde, comment elle se développe et ce qui peut être fait pour y remédier. Des éléments interactifs permettent de changer de perspective et de prendre conscience des différentes dimensions de la pauvreté.

" La pauvreté, ce n'est pas seulement le fait de ne pas avoir assez d'argent ", explique Monika Maire-Hefti, présidente de Caritas Suisse. La pauvreté a une incidence sur le lieu de résidence, les possibilités de formation, la qualité du mode de vie et la capacité à participer à la vie sociale. Avec cette exposition, nous montrons que la pauvreté nous concerne tous. "

125 ans : de la charité à l'action

Lorsque le " Schweizerische Caritas-Verband " (en français l'Union suisse de charité) a été fondé le 23 septembre 1901, il avait pour objectif principal de structurer et d'organiser la charité chrétienne. Cela a progressivement permis de fédérer les oeuvres sociales catholiques. Depuis lors, la conception qu'a Caritas de la pauvreté et de la lutte contre la pauvreté a profondément évolué : ce qui était au départ une aide à caractère confessionnel destinée aux personnes en détresse s'est transformé en une collaboration avec les personnes concernées, sur un pied d'égalité et avec une responsabilité locale dans les pays où se déroulent les projets.

Aujourd'hui, Caritas Suisse vient en aide à environ 500 000 personnes par an dans le monde entier. Elle ne cherche plus seulement à soulager une détresse immédiate, mais aussi à créer un impact durable. C'est pourquoi Caritas s'engage également en faveur de changements structurels des conditions-cadres sociales et politiques, en apportant activement son expertise au débat public.

" Les 125 ans de Caritas Suisse le montrent : la pauvreté peut être combattue efficacement, affirme Monika Maire-Hefti. Lorsque les responsables politiques, le monde économique, la société civile et les personnes concernées agissent de concert, des changements sont possibles. Nous devons continuer à défendre cette cause avec détermination à l'avenir. "

Note aux rédactions :

À l'occasion de son 125e anniversaire, Caritas Suisse organise diverses manifestations à son siège de Lucerne, auxquelles les représentant-e-s des médias sont cordialement invité-e-s.

16 septembre, 18 heures : Table ronde " Dialogue sur la solidarité mondiale " consacrée au rôle de la Suisse et des ONG dans la coopération internationale.

23 septembre, 16 heures : Jour officiel de la fondation, avec la fête d'anniversaire.

28 septembre, 17 h 30 : Table ronde " Travailleurs pauvres : trop peu pour vivre malgré un emploi " sur les causes et les conséquences de la pauvreté laborieuse en Suisse.

Nous mettons volontiers à votre disposition des documents historiques et des images, et nous pouvons organiser des entretiens. Plus d'informations sur www.caritas.ch/anniversaire

Faits et chiffres sur la pauvreté et sur Caritas Suisse