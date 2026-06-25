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Séismes au Venezuela : Caritas Suisse débloque 100 000 francs pour l'aide d'urgence

Une crise humanitaire de très grande ampleur est à craindre

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Lucerne (ots)

Après les violents séismes qui ont frappé le Venezuela, la situation est encore difficile à évaluer, mais laisse présager le pire. Caritas Suisse débloque 100'000 francs pour l'aide d'urgence. L'organisation évalue actuellement les besoins les plus urgents, en collaboration avec ses partenaires du réseau international de Caritas sur place.

La capitale, Caracas, et la région côtière du nord sont particulièrement touchées, des zones où la population souffrait déjà énormément de la crise économique persistante, des pénuries alimentaires et de l'hyperinflation. De nombreux bâtiments se sont effondrés et des infrastructures publiques ont été détruites. L'ampleur exacte des dégâts ainsi que le nombre de morts et de blessés ne peuvent pas encore être estimés mais ils pourraient être très importants.

" Cette catastrophe frappe une région déjà durement éprouvée. Avant même les séismes, de nombreuses personnes vivaient dans une extrême pauvreté, souffraient de malnutrition et n'avaient pas accès à des soins médicaux fiables. Ces séismes dévastateurs ne font qu'aggraver encore la détresse ", déclare Rafael Filliger, directeur du programme Venezuela à Caritas Suisse.

Sur place, la Caritas locale et le réseau international de Caritas coordonnent les premières mesures d'aide. Les besoins les plus urgents concernent l'eau potable, la nourriture, les soins médicaux et les abris d'urgence.

Caritas Suisse lance un appel aux dons pour les victimes des séismes au Venezuela. www.caritas.ch/venezuela-seismes